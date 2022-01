Más de 200 comunidades de la Guajira pasaron 4 días sin luz

Con 96 horas continuas sin servicio eléctrico la Guajira venezolana inició el 2022. La falla fue a causa de la caída de tres postes en la comunidades de Macucutao, en el municipio indígena ubicado al norte del estado Zulia, dejando a mas de 240 comunidades a oscuras.

Desde la madrugada del 1 de enero los pobladores de la parroquia Paraguaipoa volvieron a sentir el fuerte golpe del mal servicio eléctrico. Los ciudadanos de esta zona fronteriza expresaron sus disgusto ante esta situación que nuevamente parece agobiarlos en este 2022.

“Es lamentable nuestra situación, no teníamos dónde refrigerar los alimentos, todo se dañó, la carne, el pescado que teníamos los perdimos», expresó a Radio Fe y Alegría Noticias Carmen Fernández, habitante de la comunidad de Guarero.

Cuando se estaban cumpliendo las 24 horas del apagón los residentes comenzaron a buscar hielo para conservar los alimentos pero se encontraron con el aumento de su precio.

José González, de 65 años de edad, manifestó que en las bodegas de «la comunidad de Guarero aumentaron el hielo y el agua, la bolsita de agua fría de tres litros llegó a los 4 mil pesos colombianos, (unos 8 bolívares) eso no nos dura ni para un día», relató González.

Por su parte, Nereida González señaló que “ya no se pueden poner a funcionar los artefactos, últimamente la luz es inestable y me puede dañar lo poco que me queda».

Los ciudadanos de Guajira lamentan la pérdida de sus alimentos como la carne y el pescado por falta de refrigeración. Y lo que es peor, las fluctuaciones continúan siendo molestias para los pobladores que llevan años sufriendo largas horas sin el servicio eléctrico.

Luego de 4 días, trabajadores de Corpoelec y Barrio Nuevo Barrio Tricolor restituyeron los postes y guayas averiadas pero aun las fluctuaciones siguen afectado a estas comunidades de la Guajira venezolana.