Más de 400 estudiantes de la UCLA se quedan sin comedor por falta de presupuesto

Nuevamente, estudiantes de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) de Barquisimeto padecen ante las fallas presupuestarias para mantener el servicio de comedor. Los principales afectados son los becados y los foráneos de la universidad.

Estas fallas en el funcionamiento del comedor estudiantil también ponen en jaque a estudiantes regulares, quienes debido a la situación económica que atraviesa el país actualmente “esperan cupos disponibles a diario” para resolver su almuerzo.

Sara Menin, estudiante del tercer semestre de Economía, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que desde el pasado jueves 5 de junio cerraron las puertas del comedor en el que alumnos de diversos decanatos se benefician para alimentarse.

“En mi jornada estudiantil, espero hasta dos horas para poder recibir la comida, si es que queda algún cupo porque no soy becada, pero no me alcanza el dinero para comprar almuerzo”, lamentó Menin.

Como ella, se encuentran unos 400 jóvenes que aprovechan este beneficio estudiantil. Desde el centro de estudiantes denunciaron el pasado mes de febrero que el presupuesto destinado para este año solo alcanzó para 40 días.

Dirigentes estudiantiles han intentado comunicarse con el Ministerio de Educación Superior y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), pero no han logrado respuestas por parte de estos organismos.

La falta de recursos ha afectado también el servicio de transporte estudiantil, el cual se encuentra paralizado por falta de presupuesto para combustible.

Iniciaron semestre en la UCLA con un colapso del sistema administrativo

Este miércoles 11 de junio, más de 8.000 estudiantes de pregrado y 1.200 de postgrado se vieron afectados en su inicio de semestre ante las fallas en el sistema general de la UCLA, pues desde hace 10 años han solicitado hacerle mantenimiento y renovación, pero siguen sin respuestas.

Estas fallas mantienen el sistema caído actualmente, lo que trae como consecuencia retrasos en las inscripciones, la nómina, los sistemas contables y los módulos de registro académico.

Miguel Yépez, presidente Movimiento Estudiantil Innova UCLA, lamentó esta precaria situación. “La falla en este punto muerto en el que se encuentra el sistema es por falta de una inversión que sabemos que es alta, pero las autoridades correspondientes deben garantizar”, apuntó.

La UCLA solo recibe el 1 % del presupuesto requerido para su funcionamiento, lo que se traduce en un constante reto para su operatividad en todos los niveles.

“Se nos complica la vida universitaria”, dijo José Castellanos, estudiante nuevo ingreso de la carrera de Economía.

Por eso, la autogestión es el comodín que han aplicado desde la universidad para poder sobrellevar las incidencias en materia presupuestaria, además de la colaboración de empresas privadas y de los estudiantes sobre el mantenimiento de baños y áreas comunes.

“Son muchas situaciones que hacen cuesta arriba poder estudiar en el país, pero seguiremos exigiendo por nuestros derechos en la institución”, finalizó Castellanos.

