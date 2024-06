Más de 7 mil voces cantaron con Oscarcito y Briella en San Diego

La tercera etapa del Parque Metropolitano de San Diego, en el estado Carabobo, se llenó de música la noche de este sábado 22 de junio con las presentaciones de Briella y el regreso del cantante y compositor venezolano Oscarcito, tras casi una década de ausencia en los escenarios carabobeños.

Desde las 4:00 de la tarde, los fanáticos comenzaron a llegar para disfrutar de la segunda edición del “Concierto en el parque”, un evento benéfico que organizó la Alcaldía de San Diego.

La mayoría del público que empezó a concentrarse en la tarde fueron las fanáticas de la cantante sandiegana, Briella. Con prendas de vestir de color rosado y carteles que decían “Briella, te amamos”, las niñas, cuyas edades irían de los 6 años hasta la preadolescencia, se plantaron en la primera fila para ver a la cantante. Sin embargo, la espera se extendió por unas cinco horas.

Foto: Rosimar Sánchez | Radio Fe y Alegría Noticias

Tal como lo anunciaron las autoridades municipales en una rueda de prensa el jueves 13 de junio, a las 6:00 de la tarde se transmitió en el Parque Metropolitano el juego de Venezuela vs. Ecuador en la Copa América. Y, una vez que terminó el partido, los Dj Adriansa y Chino amenizaron la velada hasta entrada la noche.

Los fanáticos de Briella la aclamaban

Desde las 8:30 de la noche, la fanaticada infantil gritó al unísono “Briella, Briella, Briella”, pero no fue sino hasta las 8:59 de la noche cuando la dupla de animadores Juan Carlos Noguera y Mirtha Castillo, presentaron a la cantante. Las luces se apagaron y las voces de cientos de niñas seguían aclamando a su artista favorita.

“¿Ahora sí me escuchan?”, preguntó Briella desde la tarima a las 9:02, aún sin salir a escena. Inmediatamente, su cuerpo de baile tomó el escenario y segundos después, vestida con un short negro, botas del mismo color y un top plateado, inició su presentación con Un beta.

“Qué belleza ver esto, estas pancartas tan hermosas. Vamos a pasarla increíble, a disfrutar de bastante reggaetón, baile, y de Oscarcito, vamos a bailar bastante. Estar aquí parada es un sueño hecho realidad, y cuando tú tienes un sueño, va a haber personas que te dicen que no es posible”, fueron las primeras palabras de la criolla ante su público.

Foto: Rosimar Sánchez | Radio Fe y Alegría Noticias

Que no duden de sus sueños

En ese sentido, Briella agregó que le dijeron que ser artista en Venezuela no era posible y que a ella la conocerían en su casa y le pidió al público en no dudar de sus sueños.

“Para eso tengo una canción muy especial y yo creo que ustedes la conocen, pero para cantar esta canción traje a alguien muy especial, porque somos nosotros en 4K, pero se las voy a cantar en joropo pa’ que sean serios”, expresó Briella al presentar su tema 4K, en el que además estuvo su papá acompañándola en el cuatro.

El show siguió con Hiki y Party teteo. Luego, las luces del escenario se apagaron y, al cabo de unos minutos, volvió a aparecer la artista en escena con una falda plateada, corset brillante plateado y botas beige, para cantar N.E.T.S.Y y Enero a diciembre, una canción “para esos amores que tuvieron que ser separados por una frontera”.

La artista juvenil mostró un tercer cambio de vestuario al estilo coquette: top blanco, falda con flecos rosada, y botas largas las cuales tenían flecos rosados. Así entonó Qlq, para luego pasearse con un bossa nova con Mami Xula.

Su show siguió con Electricidad, Solo tú y cerró, a las 10:06 de la noche, con Coquette.

El dinero recaudado lo destinarán para insumos médicos

Posteriormente, el alcalde de San Diego, León Jurado, subió a la tarima para agradecer el público asistente. Indicó que, en esta edición, todo el dinero que recaudaron lo destinarán a la compra de insumos, equipos médicos y medicinas para los habitantes del municipio.

Señaló que lograron superar la meta de las 7.000 personas que asistieron a la primera edición del “Concierto en el Parque”, que se llevó a cabo el pasado año con el dúo venezolano SanLuis.

“Gracias a ustedes podemos llevar salud para nuestro municipio, salud para todos”, dijo el mandatario municipal.

Un público eufórico cantó con Oscarcito

A las 11:17 de la noche, en la pantalla central de la tarima se proyectó el nombre de Oscarcito y “Yakozuki”, como también se hace llamar, y los gritos de su fanaticada no se hicieron esperar.

Segundos más tarde, sus músicos entonaron los primeros acordes de Reggaetón con gusto y el consolidado cantautor salió a escena luciendo un pantalón blanco, franela blanca, chaqueta de blue jean y unos lentes oscuros. En medio de la canción, saludó al público con un “¡Buenas noches, San Diego!”.

Foto: Rosimar Sánchez | Radio Fe y Alegría Noticias

Y sin parar ni un minuto, continuó con Si tú me besas, tema que le compuso al salsero Víctor Manuelle; Me tratas mal, Besos de chocolate, y Qué va, canción que popularizaron Alex Sensation y Ozuna.

El eufórico público no dejó de corear ni una de sus canciones.

“Esta es una de las canciones que más les gusta a las mujeres, se la compuse a Natti Natasha y Thalía”, así presentó No me acuerdo, seguido de El anillo, que interpreta Jennifer López, y Está rico, que se la escribió “a tres panitas”: Bad Bunny, Marc Anthony y Will Smith.

El espectáculo continuó con Loco por ti de Franco y Oscarcito, y el público enloqueció cantando y bailando. Luego siguió con Bachillerato, uno de sus temas más recientes, para luego seguir con los consolidados temas Tú eres perfecta y No te tengo a ti, canciones que los asistentes respaldaron de principio a fin.

Oscarcito cantó temas de A.5

El toque romántico llegó con los clásicos de la agrupación de la que formó parte en sus inicios: A.5. “Estas canciones tienen más de 25 años”, dijo Oscarcito antes de comenzar a cantar Supervisor de tus sueños y Acurrúcame la vida. Al finalizar estos temas, el cantautor se puso la mano en el pecho como señal de agradecimiento por la ovación de las más de 7.000 personas.

“Después que yo salí de A.5, a Franco y a mí se nos ocurrió la loca idea de hacer reggaetón y de ahí se pegaron otros artistas”, dijo para interpretar una seguidilla de éxitos como Mi cachorrita, El vestido rojo, Como te extraña mi cama, Voy a caer en la tentación y Solito.

Con las emociones del público a flor de piel, cantó Mala conducta, Hoy me rindo a tus pies y Amor urbano.

“Gracias, San Diego. Mi nombre es Oscarcito, un placer estar aquí con ustedes. ¡Gracias!”, dijo a las 12:17 de la medianoche, salió del escenario y las luces se apagaron en una falsa despedida.

La rumba se extendió hasta después de la medianoche

Los fanáticos seguían gritando. Y un minuto después, a las 12:18, pidió una bulla y los invitó a hacer “la señal de costumbre” con la mano para cantar El hacha, seguidamente de Tumbayé.

“Quiero darte las gracias, San Diego, por tomarme en cuenta, gracias a su gente. Tenía 10 años, 12 años, mucho tiempo sin venir. Gracias a Dios por darme la oportunidad de venir a mi país. Si estás con Dios, levanta la mano, si estás orgulloso de nacer en estas tierras carabobeñas y venezolanas, te lo vas a disfrutar. La mano arriba todo el mundo”, exclamó Oscarcito mientras sus músicos comenzaban a tocar los acordes del Himno Nacional.

“La manito arriba, San Diego, gracias ¿Dónde está la bulla?”, gritó a las 12:33 de la medianoche y así se despidió de su público.

Foto: Rosimar Sánchez | Radio Fe y Alegría Noticias

