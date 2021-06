Maturineses acuden al comercio informal para sostener a sus familias

Profesionales en Maturín buscan alternativas económicas en el comercio informal ya que en su opinión los trabajos convencionales actualmente no ofrecen la estabilidad económica necesaria para garantizar la alimentación de sus familias.



“Buscando qué hacer por aquí y por allá”, con este lema es como viven la mayoría de los maturineses que en tiempos pasados se dedicaron a una profesión, cuya remuneración hoy en día no cubre sus necesidades básicas.



Tal es el caso de Dumidia Astudillo, quien contó a los micrófonos de Radio Fe y Alegría Noticias que anteriormente trabajaba en una empresa petrolera pero por “la situación país” además de la pandemia, ésta cerró sus puertas dejando por su cuenta a muchos empleados.



“Una persona que tenga un empleo “estable” tiene que buscar cómo resolver, imagínese cómo hace una persona con tres o cuatro muchachos y solo un salario mínimo” señaló.



Astudillo hoy en día se dedica a la economía informal vendiendo víveres y artículos de quincallería en las afueras del sector donde vive y afirma que de esta manera es que ha podido “sobrellevar” la responsabilidad de llevar el alimento a su mesa.



“¿Un profesional qué hace? Ahorita todo el mundo tiene que buscarse alternativas porque un sueldito no da para comer”, acotó.



“Yo tuve que optar por montar mi negocito” afirmó la señora Dumidia antes de señalar que desde el año pasado se vio en la necesidad de buscar el sustento de esta manera a falta de mejores opciones, pues los ingresos que genera un salario convencional no son suficientes para cubrir los gastos de una familia en materia de alimentación y salud. “Uno come con lo que alcance la plata”



Astudillo opinó que no hay suficiente producción en el país, lo que en gran parte es la causa de que las personas tengan que buscar este tipo de alternativas para poder costear lo que necesitan ya que “eso era antes que uno compraba lo que quería porque tenía con qué”.



Finalmente al ser consultada sobre el plan de trabajo para mantener las ventas de su negocio contestó qué “se mantiene es caminando a ver en qué chinos compras más económico para luego ponerle un buen precio a tu mercancía, para que tampoco le quites todo a la persona, más si son tus vecinos”.