Maturineses exigen venta de combustible en semanas radicales

En esta entidad del oriente venezolano solamente se puede adquirir combustibles en las semanas de flexibilización de la cuarentena por directrices del gobierno regional.

Las denuncias de usuarios dan cuenta que incluso acceder al combustible subsidiado es un desafío. Algunos aseguran que el hecho de solo poder acceder al combustible en semanas flexibles, hace que las colas sean más largas y más trágico el desgaste de hasta 4 días de espera.

A esto se suma lo que los usuarios apuntaron como «mafias» que siguen apostadas en las estaciones de servicio de Maturín cobrando hasta 5 y 10 dólares por un cupo en la cola.

Pedro Salazar, uno de los vecinos afectados, apuntó que la venta todos los días de gasolina “permitiría de cierta forma dinamizar la actividad económica dentro del estado Monagas: transporte público y vehículos propios que permitirán a muchas personas ir a sus puestos de trabajo de manera más regular”.

Por su parte, Juan Gómez señaló a Radio Fe y Alegría Noticias estar de acuerdo con que se venda gasolina todas las semanas.

“Perdemos mucho tiempo para surtir. Yo sí soy partícipe de que el gobierno evalúe la posibilidad de poder surtir la gasolina en la semana radical porque así nos beneficiamos todos”, señaló.

Por su parte, la Defensora del Pueblo en el estado Monagas, Hemerlinda Cabello, señaló recientemente que “deben ser las autoridades gubernamentales las que se pronuncien con el tema del combustible”.

“Yo evidencio que en la semana radical no hay la distribución de combustible aquí. He estado en otros estados y el combustible sí se distribuye. He hecho varias observaciones en cuanto a esto (pero) es la ciudadana gobernadora la que tiene que dar respuesta a esta situación” afirmó Cabello.