Maturineses respaldan activación del transporte en semana radical

Todos aquellos que salen a trabajar a diario y que no pertenecen a sectores priorizados debían invertir gran parte de su quincena en movilización a través de particulares o piratas.

Con la puesta en marcha del transporte durante la semana radical se podrán beneficiar aquellas personas que ameritan salir de sus hogares para hacer compras de alimentos y medicamentos y también todos aquellos trabajadores que tienen que cumplir con sus funciones tanto en semana flexible como en semana radical.

Usuarios ven como positivo que se le dé esta semana radical oportunidad al sector transporte de laborar y prestar sus servicios.

José Ruíz señala que descansarán el bolsillo ya que no tendrán que abordar unidades piratas o camiones que cobran fuera de lo establecido.

«Hasta mil cobra un pirata o un camión, o un vecino me traía al trabajo en su moto y me buscaba por un producto arroz, pasta, harina eso diario y tocaba para no perder el trabajo».

Vicente Velázquez, usuario de transporte publico, relata que movilizarse a diario a su trabajo representaba un desgaste físico. «Era un sacrificio salir caminando incluso poder pagar un transporte pirata un camión porque se aprovechaban de la necesidad de uno».

Yolimar Boada, por su parte, contó que para poder llegar a su trabajo madrugada caminaba un largo trayecto. Ahora con la habilitación del transporte en semana radical asegura que tendrá un descanso.

«Hoy si hay transporte y es un descanso para uno poder contar con transporte al menos para llegar en la mañana al trabajo y hasta para los que tienen que ir al mercado o hacer diligencias», relató la joven.

El anuncio de que el transporte público estará laborando esta semana radical en la ciudad de Maturín es una buena noticia para este sector que había estado reportando pérdidas importantes durante más de un año de pandemia por la COVID-19.