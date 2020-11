Médico del 10 se defiende: “tenía autonomía, él decidía sobre su salud”

Leopoldo Luque fue médico personal de Maradona hasta el día de su muerte. Tras el deceso del ex astro del fútbol mundial existe señalamientos en su contra.

Se le acusa de negligencia médica y homicidio culposo, lo que ha propiciado el allanamiento de la vivienda y clínica de Luque.

Autoridades ingresaron a la oficina de Luque como parte del allanamiento que pesa sobre el médico. Foto: BBC

De acuerdo con la prensa argentina, Luque ha negado que tenga que ver con la muerte de Maradona.

Algunas frases han sido replicados por la prensa de Argentina, entre los que destacan:”estoy muy mal porque se murió mi amigo. Estuve en el entierro, en el velorio, porque él lo quería así. Vi mucha gente que no había visto nunca… Y que después se diga que no estuve con él… no lo puedo creer”, dijo.

“Reprochar no me reprocho nada. Estoy orgulloso por todo lo que hice por Diego, por su familia. Están buscando un culpable cuando yo no veo en ningún lado”.

Ante los cuestionamientos, el médico aseguró que Maradona tenía derecho a rechazar voluntariamente el acompañamiento médico: “Diego odiaba a los médicos. Odiaba a los psicólogos, odiaba a todo el mundo en cuanto a la salud. Diego necesitaba ayuda, no había forma de entrarle. Tenía autonomía, él decidía sobre su salud”.

“El entorno tenía que hacer malabares con un tipo que a veces… Me pregunto, ¿no sabían quién era Maradona o yo solo sé lo que era Maradona?”.

“Él quería una vida que era mala. Lo veía triste. Diego es una persona muy solitaria. Yo no lo quería molestar, quería que disfrute de su familia”, concluyó Luque, que quiso recalcar que de haber tenido constancia del riesgo de paro habrían tenido un desfibrilador: “El riesgo de Diego era el consumo”.

Postura de Luque y objetos incautados

Según el relato de Luque, entre los objetos incautados está la historia clínica del exfutbolista, dispositivos electrónicos. discos duros “que tenía hace 20 años” y todos sus teléfonos.

Luque también tuvo lagunas palabras para los fiscales que llevan el caso judicialmente, y manifestó que está a disposición de la justicia argentina.

“Ellos (los fiscales) vinieron de un modo que uno no espera. Es su trabajo y lo respeto. Les dimos toda la información que nos pidieron”, agregó en declaraciones recogidas por La Nación.

“Son procedimientos legales que desconozco y no voy a cuestionar. Yo estoy a disposición de la justicia. Sé lo que hice y cómo lo hice con Diego y por Diego hasta último momento. Y puedo mostrar y contar todo”, dijo el neurocirujano.

Luque en la lupa tras exigencia de las hijas de Maradona

Dalma, Giannina y Jana, reclamaron a la Justicia argentina averiguar los detalles del tratamiento que recibió su padre en sus últimas semanas de vida.

Ha trascendido que las investigaciones buscan establecer si fue Luque el responsable de cuidar a Maradona y con qué frecuencia revisaba a su paciente.

Otro hecho que es cuestionado es que en la residencia de Maradona, no había un desfibrilador, según la versión de las hijas de Maradona.

La denuncia del abogado del 10

Antes de las exigencias de las hijas de Maradona, Matías Morla, abogado d Maradona ya había hecho una denuncia pública que cuestionaba el servicio médico de Maradona.

Según Morla, la ambulancia tardó 30 minutos para llegar a la residencia de Maradona, además, habría permanecido sin atención médica en las 12 horas finales de su vida.