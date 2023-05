Mercedes de Freitas: el fin de una sociedad corrompida empieza por sus ciudadanos

La directora ejecutiva y fundadora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, reflexionó sobre los pequeños actos que puede hacer la ciudadanía para evitar corromper el sistema y a las autoridades, así como también sobre la cultura de corrupción que ya está impregnada en el país, porque no hay respeto ni confianza en la ley.

Durante una entrevista concedida al programa De Primera Mano, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, la directora habló sobre la corrupción a gran escala en Venezuela. Ella cree que se puede cambiar empezando porque cada persona actúe correctamente: sin sobornar, sin creerse que con dinero se puede resolver un delito o imponer cualquier cosa sobre otros.

Un ejemplo es la persona que quiere resolver la justicia con “palanca”. Para Mercedes de Freitas, eso significa que esa persona es contribuyente de la corrupción.

“Nosotros somos los primeros que nos acercamos al funcionario público a pedirle un favor, un puesto, exigirle a un familiar nuestro cuando llega a un carguito… (o decir) ‘la familia se resolvió’. Eso se tiene que acabar en Venezuela”, dijo.

“Es difícil porque en Venezuela cada vez que queremos algo, lo primero que hacemos es pensar: ‘a quién conozco para que me ayude’. La ‘palanca’ es porque no confiamos en el proceso (…) No confías en que si tú vas a ir por los caminos legales, vas a obtener algo, porque tienes derecho. La gente se ha acostumbrado a que el sistema no funciona y que si no lo paga no lo tiene, y así funciona desde la cédula y pasaporte, hasta un contrato con cualquier órgano público”, añadió.

Todo lo que involucra ese tema le preocupa, porque son muchos ciudadanos que no creen en el sistema venezolano.

A su juicio, si los primeros pasos no empiezan desde el ciudadano de a pie en no sobornar, no aceptar el ‘ayúdame pal refresco’ de funcionarios, no se podrá avanzar hacia una sociedad no corrupta y transparente.

