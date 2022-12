Sin gas están varios sectores de San Jacinto, en el estado Mérida, después de un operativo realizado por Nevado Gas.

Aproximadamente 2500 familias fueron las afectadas este 21 de diciembre, tras el operativo realizado por esta empresa.

Pedro Zerpa, profesor y habitante de la comunidad Merideña afectada, denunció que los sectores afectados son El Puma Roso, 5 Águilas Blancas y Las Cumbres.

“Niños, madres con niños, personas de la tercera edad están pasando por la calamidad de no tener gas para cocinar sus alimentos”, expresó.

Zerpa, en representación de Mérida los habitantes afectados por esta problemática, hizo un llamado a la concejal Fabiola Anzola: “por favor no nos deje a Mérida sin gas en estos momentos tan importantes de navidad, porque al parecer la información que les dieron a las UBCH, es que para este sector ya no viene gas sino para después del 24, cosa que nosotros no aceptamos porque ayer estaba la comunidad entusiasmada porque iba a recibir su gas”.

“Entonces el llamado, señores de Pdvsa Gas, es que por favor necesitamos el gas para estos tres sectores de San Jacinto porque no podemos continuar con esta situación tan crítica, porque aquí ya no hay ni leña”, puntualizó el profesor.

Además, Zerpa agregó que hay muchas casas de las urbanizaciones 5 Águilas y Las Cumbres que no tienen para poder cocinar ni con leña.

Los vecinos piden que la solución a este problema llegue antes de noche buena.