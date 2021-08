Messi confesó que «no estaba preparado» para su despedida

El astro argentino del fútbol Lionel Messi confesó este domingo 8 de agosto, en rueda de prensa, que «no estaba preparado» para marcar su salida del club español Barcelona, salida que se concretó este jueves pasado.

Con lágrimas que no pudo contener el jugador reveló también que no pudo llegar a un acuerdo económico con Joan Laporta, principal accionista del equipo, quien ha ratificado que no sacrificaría el conjunto por una sola persona, con lo cual develó que el Barcelona FC atraviesa una severa crisis económica.

«No sé si podré hablar. En estos días estuve pensando, dándole vueltas a ver qué podría decir, no me salía nada, estaba bloqueado como hasta ahora, es muy difícil esto para mí después de tantos años. No estaba preparado”, dijo Messi al inicio de la conferencia de prensa que se extendió más de lo previsto.

El jugador invirtió 21 años de su vida futbolística en el conjunto español. Ya el año pasado empezaron a sonar las alarmas de que no proseguiría. Pero una decisión personal suya lo mantuvieron en el terreno del Barca.

Sin embargo, este «despido» sorprendió a todo el mundo del balompié. El delantero declaró que «pensaba que estaba todo arreglado, pero en el último momento, por el tema de LaLiga, no se pudo hacer».

Incluso, hablando de términos económicos, agregó que «Había bajado el 50% de mi ficha y habíamos cerrado el contrato, no se me pidió nada más. Eso que se dice que me ofrecieron bajarme un 30% más es mentira», revelación que hizo con algo de molestia.

Agradecido con Barcelona, ciudad a la que consideró su hogar: “Después de 20 años me voy con una esposa y 3 catalanes-argentinos. Vamos a volver porque esta es nuestra casa y se lo prometí a mis hijos también”.

“Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba. Me hubiese gustado que sea con gente, en el campo, me hubiera gustado una última ovación de ellos. Los extrañé mucho durante la pandemia cuando no podíamos jugar con público. Extraño que coreen mi nombre”, señaló Messi con más tranquilidad en su voz.

Por lo pronto, los rumores crecen sobre su aparente fichaje por parte del París Saint Germán de Francia. Sin embargo, aún no tiene nada cerrado con el equipo francés. También ha reconocido que desde que salió a la luz la noticia sobre su salida, numerosos equipos se pusieron en contacto con él.

