Miguel Zambrano le apuesta al Triple Gordo y a la recuperación del país

Este 2022, el comunicador social, conferencista y escritor Miguel Zambrano se estrenó como animador oficial de uno de los sorteos de lotería más longevos y populares del país: el “Triple Gordo”, juego de la Lotería de Oriente que hace 24 años se había estrenado en la pantalla chica bajo la conducción de Eyla Adrián y Nelson Bustamante.

En enero de este año el sorteo regresó erigiéndose Zambrano como su figura masculina desde mediados de juli, compartiendo créditos con la misma Adrián. Las emisiones son los días 1 y 16 de cada mes en vivo por el canal de YouTube Triple Gordo Oficial y a las 10:00 de la noche por la señal abierta del canal Venevisión.

A Zambrano le llegó esta oportunidad mientras audicionaba para otro sorteo de lotería, por lo que los productores ya habían visto su perfil: “Fui convocado al casting, me tocó dos veces castear con otros nombres reconocidos (hombres y mujeres) y a las dos semanas me dijeron ‘vente a la oficina’. Se hizo el planteamiento y firmé el contrato porque Luis Olavarrieta ya no estaría más con ellos”, expresó.

Ser y no parecer

-¿Cómo ha sido la dinámica con Eyla Adrián y el entrar a un formato ya establecido?

-A Eyla la conocía desde hace tiempo y eso facilitó todo porque es una mujer extraordinaria y muy profesional. El formato no se me hizo difícil porque siempre vi esos sorteos por televisión. Incluso los técnicos y productores me lo han hecho saber.

-¿Cuál fue tu primera reacción al saber que habías sido seleccionado por los directivos de la Lotería de Oriente?

-Mucha felicidad porque siempre vi a los grandes animadores del país en las loterías y había soñado con decir: “6, se lee seis”, ¡jaja! Además, sentí mucho compromiso porque sé el trabajo conlleva.

-¿Qué distingue la animación de un juego de lotería al resto de los programas de TV?

-Creo que lo más importante es inspirar confianza en los jugadores y eso tiene que ver mucho con nuestra personalidad, actos y estilo. Siento que desde sus inicios se buscaba sobriedad y yo con eso no tengo problema.

-¿Cómo ha cambiado la dinámica de este tipo de concursos con las redes sociales?

-Las redes sociales cambiaron el juego de la comunicación y la lotería. Para comenzar, está saliendo en vivo por YouTube y la mayor promoción se le da por Instagram, es el complemento perfecto.

-¿Qué distingue a Miguel Zambrano como animador?

-Lo que me distingue es mi espontaneidad. Soy cero acartonado ni busco complacer a nadie, simplemente quiero ser y no parecer. Mi animación suele ser empática y hasta formal, porque amo hablar bien y pronunciar correctamente, el ser conferencista me da ese plus para el oficio.

¡Más show!

Paralelo a su trabajo en el Triplo Gordo, el creador e impulsor de la frase: “Hablar bien es sexy”, está próximo a presentarse como conferencista y productor de “The Branding Show”, conferencia que lo reúne junto a la reconocida Vilma Núñez (CEO de la Agencia Convierte Más) para brindar las más recientes técnicas y estrategias del marketing digital a aquellas personas que buscan capacitación en un solo evento para posicionar marcas en redes sociales, vender más, impactar con mensajes a potenciales clientes y otros temas en tendencia.

El evento estará el 17 de octubre en Maracaibo (Teatro Baralt), 18 y 19 de octubre en Caracas (Hotel Marriott), el 20 de octubre en Maracay (Teatro de la Ópera) y el 21 en Barquisimeto (Hotel Trinitarias Suites). Las entradas se consiguen en: thebranding.show.

-Vienes como productor y talento de “The Branding Show” en Caracas y otras ciudades, ¿de qué va este proyecto?

-The Branding Show es un evento que creamos para presentar conferencias de alto impacto que sumen a la sociedad. En esta primera edición tendremos como invitada internacional a la dominicana Vilma Núñez, que es la referencia más grande del marketing digital en Latinoamérica. Es la primera vez que se presentará en el país y estoy feliz porque allí, además de mi conferencia, presentaré mi segundo libro que me tiene muy emocionado.

-¿Cuál es la fortaleza de “The Branding Show” en relación a otras conferencias de ese estilo?

-Buscamos que los conferencistas sean personas realmente especializadas en el área y que puedan demostrarlo con sus resultados y además será un show, por eso habrá música y muchas otras sorpresas.

-¿Qué tan necesarias son las herramientas que traes en esta conferencia para el mundo actual de negocios y comunicaciones?

-Hoy una marca personal que no sepa de comunicación o marketing digital, tiene grandes desventajas. Tu marca requiere de estrategia para mercadearse y venderse, hay que hallar la forma de comunicar desde nuestros valores, principios y esencia; allí la clave de lo que acá veremos.

-¿Qué más aspira Miguel Zambrano como animador de TV?

-Todos queremos ser los mejores y yo me he guardado para aprovechar las buenas oportunidades que me salgan; algunas veces me frustré esperándolas, pero el tiempo de Dios es perfecto. Sé que cuando se me presente esa gran oportunidad no la voy a desaprovechar porque además apuesto a la recuperación del país y la televisión ejerce una gran influencia en la sociedad.

-Conferencista, profesor de oratoria, padre, esposo, animador, escritor, ¿cuál faceta te define más y cómo logras llevarlas en conjunto?

-Todas se complementan, todas las disfruto, todas espero mantenerlas de por vida. Obvio que disfruto mucho a mi familia, sin ellos no sería lo que hoy soy, pero desde que soy conferencista y ayudo a muchas personas sentí que ese era un gran propósito de mi vida. Pero estar en TV y tener una gran vitrina, me roba el sueño.

Con información de nota de prensa