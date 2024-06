Misión del Centro Carter tendrá “alcance limitado” en las elecciones presidenciales

La misión electoral que desplegará el Centro Carter en las elecciones presidenciales en Venezuela tendrá “alcance limitado”, informó la organización este viernes.

Mediante un comunicado, aseguró que tampoco realizará una evaluación integral.

“Dado su tamaño y alcance limitado, la misión del Centro Carter no realizará una evaluación integral de los procesos de votación, conteo y tabulación. Las evaluaciones de la misión se basarán en el marco legal nacional, así como en las obligaciones y estándares regionales e internacionales de derechos humanos para las elecciones democráticas”, precisa un comunicado de la organización.

De acuerdo con el anuncio, la misión será dirigida por Jennie Lincoln, asesora principal del Centro Carter para América Latina y el Caribe.

El Centro Carter tiene programado el envío de su personal a Caracas, la capital de Venezuela para el 29 de junio, un mes antes de las elecciones presidenciales.

El 20 de junio ya había anunciado que el despliegue del personal del Centro Carter sería días antes antes de las elecciones.

El Centro Carter aseveró que su labor será apegada al memorando de entendimiento firmado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y el Código de Conducta para los Observadores Internacionales de Elecciones, adoptado por Naciones Unidas en 2005.

