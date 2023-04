Monagas: Lluvias inundaron varios sectores en Caripito

Las lluvias que cayeron en la madrugada de este 23 de abril en el estado Monagas, ocasionaron la crecida del río Caripe en la población de Caripito, municipio Bolívar, al noreste de la entidad. Según los residentes de la zona, las aguas comenzaron a meterse en las calles de los sectores de forma repentina luego del mediodía.

Este hecho causó que varias personas se vieran en la necesidad de desalojar sus viviendas por la fuerza del agua.

Los vecinos comentaron a Radio Fe y Alegría Noticias que esta crecida ocurre cada vez que hay fuertes lluvias en la zona alta de estado Monagas ya que el río Caripe desemboca en la población de Caripito.



El concejal de la Mesa de la Unidad Democrática en la localidad, José López, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que los sectores El Rincón, Los Cocos, El Mercado, Campo Ajuro y la calle Nueva Esparta, son los principales afectados en Caripito. «Las autoridades no han hecho acto de presencia en los sectores, aunque ya nosotros les avisamos”, dijo.



Asimismo, el dirigente político explicó que se desconoce la cantidad familias afectadas por la crecida del río.

Foto: cortesía

Hacen un llamado a las autoridades



“Apenas estamos iniciando a sacar todo lo que podamos de las casas afectadas, además todos los negocios del Mercado Municipal que están llenos de agua hasta casi la mitad. Sentimos que seguirá bajando el agua del río, porque las lluvias están más fuertes y tenemos miedo a perder a nuestras cosas”, puntualizó.



En este sentido, el dirigente de Un Nuevo Tiempo en la región, Andrés Pérez, exhortó a los representantes de la Alcaldía de Bolívar y al gobernador Ernesto Luna para que atiendan a las familias y comerciantes afectados con «medicinas y alimentos no perecederos porque lo necesitan en este momento. No es posible que todavía no hayan llegado al sitio atenderlos”, dijo.

Foto: cortesía

Los reportes realizados por los vecinos del sector indicaron que la Escuela Pedro Gual también resultó afectada por la creciente del río.



El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias intentó contactar a las autoridades regionales, municipales y Protección Civil. Sin embargo, resultó posible.

Hasta el cierre de esta nota no hay víctimas fatales que lamentar.