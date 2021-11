MUD de Monagas impugnará resultados del municipio Caripe

Hasta el momento el CNE refleja un 44,63% a favor de la candidata del PSUV Dalila Rosillo y para Luis Martínez de la MUD un 44,15%.



El ex candidato a la Gobernación de Monagas Piero Maroun se pronunció sobre la impugnación de resultados de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la Alcaldía del Municipio Caripe donde un «empate técnico» pone en entredicho al ganador del proceso.



Para velar por los votos de su tarjeta dijo que un equipo de abogados revisa los procedimientos legales que seguirán para la impugnación.



“En el caso de Caripe tenemos un equipo de abogados revisando en detalle cada una de las actas. Para hacer una impugnación se tiene que cumplir con unos pasos legales y para que esos pasos legales se cumplan tenemos un lapso que nos permitan hacer la impugnación», explicó Maroun



Para el proceso se revisan actas de las 43 mesas de votación que se activaron para el proceso en el municipio Caripe.



“Si esas actas determinan que hubo irregularidades más allá de los abusos que ellos cometen como que después de las 6 de la tarde quieren mantener los centros abiertos y la compra de conciencia con la que sabíamos que nos íbamos a enfrentar. Son los parámetros legales establecidos en las leyes paras las impugnaciones los que tenemos que verificar y seguir”, dijo.



Una comisión de dirigentes, cuidadores del voto y abogados estará activada en el municipio Caripe para seguir el proceso.



“Hoy van nuestros abogados a Caripe a revisar y evaluar todo ese procedimiento para ver si la impugnación procede o no pero vamos a darle la cara a todo ese pueblo que confió en nosotros sus esperanzas”, señaló el ex candidato.



En cuanto a las denuncias que se han hecho en redes sociales sobre el saqueo de las cuatro alcaldías del estado Monagas que ganó la MUD Acosta, Aguasay, Bolívar y Uracoa, Piero Marou señaló que «el saqueo a las instituciones del estado viene sucediendo desde principios de noviembre, lo habíamos denunciado».

Aseguró que «nuestros alcaldes van a llegar con auditorias para que quede claro lo que están recibiendo. Sabíamos que recibiríamos espacios quebrados económicamente y destruidos a nivel de infraestructuras; así como están sus comunidades están esos espacios”.