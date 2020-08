Muere hija menor de CAP, Cecilia Pérez Matos

Cecilia Victoria Pérez Matos falleció este viernes 14 de agosto en Nueva York, Estados Unidos.

La información la dio a conocer en Twitter Diego Arria, padrino de Pérez Matos.

Arria detalló que la hija menor del expresidente venezolano tenía 10 años luchando con una enfermedad, aunque no reveló cuál.

“Hoy en Nueva York no despertó más mi querida ahijada, Cecilia Victoria Pérez Matos, hija del presidente Carlos Andrés Pérez y Cecilia Matos. Por 10 años combatió como su padre, pero la ciencia no dio más. Bendiciones”, dijo el ex diplomático.

El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma también expresó sus condolencias por la muerte de Pérez Matos.

La abogado también era activista de la comunidad LGBT+ en varias ciudades de Estados Unidos.

En 2014 se casó con la estilista Michelle Santillán ante una corte de Nueva York. Luego se celebró una ceremonia en Ohio.

Pérez Matos nació de la relación extramatrimonial que sostuvo el ex presidente venezolano, hoy fallecido, Carlos Andrés Pérez con quien era su asistente personal Cecilia Matos, también ya desaparecida físicamente.