Muere la actriz Anne Heche tras sufrir accidente de tránsito

La actriz norteamericana Anne Heche falleció este viernes 12 de agosto a los 53 años, una semana después de sufrir un accidente de tránsito mientras conducía presuntamente a gran velocidad por las calles de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Una amiga de Heche, Nancy Davis, anunció su muerte a través de una publicación en Instagram y luego la familia confirmó el deceso.

A Anne Heche la ingresaron el viernes 5 de agosto luego de estrellar su carro contra una vivienda en la zona de Mar Vista. El vehículo terminó en llamas y le provocó quemaduras en el cuerpo de la actriz, quien permaneció en coma hasta que finalmente falleció.

Los cuerpos de seguridad de Los Ángeles confirmaron el pasado jueves 11 de agosto que, según había presencia de drogas en los análisis de sangre practicados a Heche, aunque indicaron que necesitan descartar si hubo otras sustancias administradas en el hospital.

Heche tuvo una relación sentimental con la presentadora y también actriz Ellen DeGeneres, y también con el actor James Tupper.

Su fama llegó en la década de los noventa por su participación en la telenovela Another World, por la cual ganó un premio Emmy.

Posteriormente protagonizó varias películas independientes: Psycho (1998), I Know What You Did Last Summer (1997), Six Days, Seven Nights (1998). Además, estuvo nominada a un premio Tony por la obra de Broadway Twentieth Century.