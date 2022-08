Muere Olivia Newton-John tras una larga batalla contra el cáncer

La actriz y cantante Olivia Newton-John murió este lunes 8 de agosto a los 73 años en su casa del sur de California. Esto de acuerdo a la información publicada por su familia en las redes sociales.

“Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama”, escribió su esposo, John Easterling, quien pidió que “en vez de flores” los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Foto: cortesía

Newton-Jhon desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, aunque su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical “Grease”, un clásico del cine de los años 70.

Diagnosticada con cáncer en 1992

A la artista le diagnosticaron cáncer de mama en 1992 y logró mantener la enfermedad a raya hasta el año 2017, cuando sus médicos detectan que el cáncer se había extendido a otros órganos.

La cantante comenzó en el mundo de la música en los años sesenta, pero su primer acercamiento a las listas de éxitos no se dio sino hasta 1971 con su versión de “If Not for You”, un tema escrito por Bob Dylan, que también grabó George Harrison.

Foto: cortesía

A Newton-John, quien ya había protagonizado otra película que pasó desapercibida, la llamaron para dar vida a Sandy Olsson, la pareja de Danny Zuko (John Travolta) en “Grease” (1978). A esta obra de Broadway la adaptaron para la gran pantalla y se convirtió en la película musical más taquillera.

Por otra parte, su compañero de “Grease”, Jhon Travolta, dedicó unas palabras a Newton-Jhon una vez confirmado su fallecimiento:

“Mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos más allá en la carretera y estaremos juntos de nuevo. Tuyo, desde el primer momento en que te vi y para siempre”, publicó el actor, de 68 años, en su cuenta en Instagram.

Travolta cerró su mensaje con un “tu Danny, tu John”, en referencia al personaje en “Grease”.