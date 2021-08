Muertos por atentados en Kabul superan los 170

Las últimas informaciones entorno a los tres atentados cerca del aeropuerto internacional de Kabul reflejan un mayor número de decesos. Hasta este 27 de agosto, se han contabilizado 170 fallecidos según los boletines de autoridades afganas.

De acuerdo con el reporte oficial del nuevo gobierno talibán, al menos, 150 personas han resultado heridas, tras los atentados de este jueves y viernes.

No obstante, advirtieron que el número de fallecidos puede seguir en asenso debido al estado crítico en que se encuentran algunas víctimas. Entre los fallecidos hay una número elevado de mujeres y niños.

Entre las víctimas de las explosiones se encuentran al menos 13 soldados estadounidenses, lo que sería la peor pérdida en un solo día para las tropas norteamericanas de ocupación en Afganistán desde el ataque de agosto de 2011 a un helicóptero Chinook que mató a 30 militares.

La primera explosión fue ejecutada por terrorista suicida y la segunda por un coche bomba. Sobre la tercera explosión aún hay informaciones confusas, hay quienes aseguran que la tercera explosión fue un «dispositivo inflamable» cerca de los lugares de los dos primeros ataques.

Horas antes, el portavoz del Pentágono, John Kirby, advirtió que las cifras de víctimas podrían cambiar, así como el número de bajas, entre los que se encuentran civiles afganos.

At least 72 Afghan civilians and 13 US soldiers have been killed in two explosions claimed by ISIL outside Kabul airport, say sources https://t.co/tSvpEFJ7s2



🔴 Follow this thread for the latest ⤵ pic.twitter.com/xMhLbzsuGx