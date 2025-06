“Todos y cada uno tenemos una responsabilidad mínima en el cuidado de la Casa Común”, dijo monseñor Jhonny Reyes, vicario apostólico de Puerto Ayacucho en una entrevista en el programa Háblame Bajito que transmite Radio Fe y Alegría Noticias a propósito de los 10 años de Laudato Sí.

La encíclica fue escrita por el papa Francisco, se inspira en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís y sigue siendo un llamando vigente a sensibilizar a la Iglesia y a toda la humanidad en torno al cuidado del planeta.

La situación ambiental “es un problema que nos toca a cada uno”, aseguró monseñor Reyes, quien insiste que no hay tiempo que perder, pues los grandes problemas ambientales del mundo, como la contaminación y deforestación, impactan directamente en los más pobres con problemas tan cercanos como la falta de agua potable.

Por eso, es urgente que el ser humano se reconozca como centro de lo creado y sea capaz de admirar la naturaleza que le rodea para reconocerla y respetarla. Al tiempo que se fomente la educación ambiental en la casa y la escuela para que comprendan el impacto que tienen las acciones humanas sobre la naturaleza.

La ecología integral también es calidad de vida

El primer paso, dijo monseñor, es creernos que cualquier acción contra el ambiente en nuestro entorno tiene impacto en el planeta y se puede sentir desde el Amazonas hasta Europa o África, dejándonos sin aire fresco, alimentos o agua.

“Cuando hablamos de ecología, no solamente hablamos de pajaritos y de árboles, sino que hablamos de la situación de vida, las condiciones de vida que tiene el ser humano –insistió monseñor- y todos sabemos que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, hay millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Hay millones de personas que no gozan de todos los alimentos. Hay millones de personas que están apartados de toda la tecnología y de todo aquello que le puede proveer los elementos de una vida digna”, dijo.

Sólo en Venezuela, según las estimaciones de la Organización de Naciones Unidas, el 90 % de la población se ve afectada a diario por las fallas en el acceso a agua potable, mientras se deforestan más de 40.000 hectáreas de bosques y contaminan las fuentes de agua dulce.

Laudato Sí nos invita a reeducarnos a favor del ambiente y reconciliarnos con él, quitar el cerebro y los recursos económicos a la industria armamentista y ponerlos en favor de él “para buscar las soluciones más adecuadas para el perfeccionamiento de la vida, ¡de la vida!, porque es la vida en general”.

Este es un reto para toda la humanidad, insiste monseñor Reyes, en el que los gobiernos tienen gran responsabilidad, pero nadie se puede desvincular de la situación ambiental y los ciudadanos tenemos tanto por hacer como los gobiernos para revertir el daño.

Espiritualidad y educación para salvarnos

“Si no contemplo y no admiro la belleza de la naturaleza, la voy a destruir”, educarnos para contemplar es clave del cambio y va de la mano con la educación.

“Espiritualidad ecológica es cultivar una experiencia de amor hacia el creador, una experiencia de amor que se va a traducir en el respeto de los derechos humanos, en el respeto de la dignidad que tiene cada ser humano”, sentenció.

Sin embargo, la sociedad actual, práctica y tecnológica, hace que el hombre vea la naturaleza como mercancía a explotar: “Tú ves el minero, no va no va a contemplar la naturaleza, no va a respetar la naturaleza, no le importa destruir cientos y cientos de hectáreas con tal de conseguir el oro que tiene en su corazón, que tiene en su mente y que sabe que va conseguir”.

¿Por dónde empezar? Con pequeñas acciones en la casa y la escuela, como cuidar un jardín, ahorrar energía, reducir el uso de plástico. Además de exigir de los gobiernos una política clara de educación sobre la situación ambiental en todos los planes de estudio que nos lleve a “tener pies y manos delicados también para la selva”.

Escuche la entrevista que ofreció monseñor Jhonny Reyes al periodista Jorge Labrador:

