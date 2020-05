Ni la señal telefónica se salva en Maracaibo

A casi el tercer mes de cuarentena nacional, los habitantes de los barrios del oeste de Maracaibo “ya no saben qué hacer” para pasar el tiempo: no hay señal telefónica ni de Internet para, al menos, comunicarse con sus seres queridos o entretenerse.

Karen Fuenmayor, habitante de El Marite, contó a Radio Fe y Alegría Noticias que “la única operadora que ‘levanta señal’ es Digitel. De resto, ninguna, haya luz o no”.

En las últimas dos semanas, las fallas de Internet y telefonía en estas comunidades se han agudizado a tal punto de, prácticamente, estar desconectados del resto de la ciudad y del país.

Y la situación no solo afecta a los ciudadanos. En los abastos y comercios “se las ingenian” para poder hacer sus ventas por medio de punto o transferencia.

“Los puntos inalámbricos no funcionan. Tengo de todas las líneas (operadoras) y todas se caen. Medio llega el Internet y hay un bajón, entonces hay que esperar que regrese. No podemos trabajar así”, dice Mario González, comerciante del barrio Carmelo Urdaneta.

“Solo llamadas de emergencia”

Hablar por teléfono o enviar mensajes de texto también se ha convertido en un viacrucis: todas las operadoras pierden cobertura telefónica en esta zona popular de la ciudad, por lo que los vecinos se mantienen en la expectativa cuando miran “una rayita de señal”.

La señora Elma Perozo, habitante de Etnia Guajira, relata que tiene más de 15 días sin poder comunicarse con familiares en Caracas.

“No puede ser que ni en el mismo país uno se pueda comunicar con su familia. Si envío un mensaje hoy, llega como en tres días”, dice la ama de casa.

En la madrugada o la tarde, si no hay bajones

Así como lee. Esas son las horas promedio en la que las operadoras telefónicas “agarran” señal siempre y cuando un bajón o corte eléctrico no la interrumpa.

En el caso de Movilnet y Movistar, a partir de las 10:00 de la noche hasta las 3:00 de la mañana. Y Digitel a partir de las 2:00 de la tarde hasta las 7:00 de la noche, según pudo constatar Radio Fe y Alegría Noticias.

Si ocurre un bajón o corte, tanto Movilnet, Movistar y Digitel se quedan sin servicio.

Servicio privado no es la solución

Algunos comerciantes, como el señor Mario González, optaron por contratar servicios privados de internet, pagados en dólares. Pero los constantes cortes eléctricos tampoco permiten el funcionamiento de las actividades comerciales.

“Eso es una pérdida. Si no hay luz, no puedo vender y si no puedo vender, no puedo pagar el Internet, que son 20 dólares al mes”, explicó.

En los barrios de El Marite, “los cables de Cantv quedaron de adorno”, según los vecinos, quienes han optado por desempolvar juegos de mesa como el dominó o Ludo para pasar las horas.