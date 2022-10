Este martes el gobierno de Nicaragua le prohibió el ingreso al provincial de la Compañía de Jesús para Centroamérica, el padre José Domingo Cuesta.

En una nota publicada en el portal web Café con Voz, se asegura que la aerolínea Avianca le hizo saber al padre Mingo que desde Nicaragua, ordenaron que no podía viajar al país sin mayor explicación.

El sacerdote, con 38 años como miembro de la Compañía de Jesús, ha sido maestro de novicios de la Provincia y rector de dos centros educativos: el Colegio Javier de Panamá, y el Colegio Centro América en Nicaragua.

“Una vez más se demuestra que no existe respeto a nada ni nadie, simplemente no vengas porque nosotros no queremos y punto”, dijo a Café con Voz la fuente que compartió la información de no dejar entrar al provincial de la Compañía de Jesús para Centroamérica.

El padre David Pantaleón se vio obligado a salir de Cuba

El pasado 14 de septiembre el padre jesuita David Pantaleón, de nacionalidad dominicana, se vio obligado a abandonar la isla de Cuba en virtud de que el gobierno Manuel Díaz-Canel no le permitió renovar el permiso de residente para ciudadanos extranjeros.

Según fuentes vinculadas a la orden religiosa Compañía de Jesús, de la cual era superior en Cuba, a Pantaleón se le negó la tramitación del documento luego de que el gobierno le solicitara a las autoridades eclesiásticas de Cuba que controlaran los comentarios políticos críticos de algunos jesuitas en la isla y de que el sacerdote no accediera.

Pantaleón también fungía también como presidente de la Conferencia Cubana de Religiosos (CONCUR). Sin embargo, ni esta instancia ni la jerarquía de la Conferencia Episcopal Cubana se han pronunciado al respecto.