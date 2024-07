Niegan la entrada al país a periodistas internacionales para cubrir las elecciones

La periodista italiana Barbara Schiavulli denunció este lunes 22 de julio que un grupo de periodistas internacionales no pudo ingresar a Venezuela para cubrir las elecciones presidenciales del próximo domingo 28 de julio.

En un video publicado en las redes sociales, Schiavulli detalló que aunque solicitaron con antelación el permiso necesario, las autoridades venezolanas revocaron sus visas y permisos aún luego de haber recibido inicialmente una respuesta positiva.

“Los periodistas no son bienvenidos, al igual que los defensores de los derechos humanos y candidatos que no sean del lado oficialista”, reclamó Schiavulli. Agregó que la democracia de un país también se mide por la presencia de periodistas en el terreno. “Si no están presentes, se trata de un país que no es ni remotamente libre”, dijo.

Ante la negativa del Gobierno venezolano de dejarlos pasar para cubrir uno de los eventos más importantes del año, muchos periodistas internacionales han viajado a países vecinos para informar desde la frontera sobre el desarrollo de las elecciones.

Schiavulli señaló que, aunque será mucho más difícil obtener información precisa desde fuera del país, seguirán trabajando para brindar al mundo noticias veraces y actualizadas.

“No nos rendimos. No abandonaremos a un pueblo que merece que se cuente su historia desde todos los ángulos, no solo desde la perspectiva del poder”, afirmó la periodista.

De momento, no hay declaraciones de alguna autoridad o ente oficial acerca de lo ocurrido.

Con información de agencias y El Nacional

