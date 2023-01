No abrieron la frontera entre Apure y Arauca

Manuel Faria, presidente de la línea de transporte Conductores del Pueblo, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que aún no se ha abierto el paso por el puente internacional José Antonio Páez.

“Vemos con preocupación como los demás pasos fronterizo se aperturaron sin ninguna este ninguna novedad, sin ningún inconveniente y, pues, hasta ahora no sabemos nada de lo que es la reapertura por aquí por el puente internacional José Antonio Páez”, dijo.

“Esperamos una respuesta de parte de nuestro gobierno regional, de nuestro gobierno municipal del lado venezolano, ya que como fue público y notorio en las redes sociales y otros medios de comunicación, el gobierno local y regional del departamento de Arauca se apersonaron hasta el puente internacional esperando la reapertura de este espacio y sorpresivamente nos dimos cuenta que no fue autorizado el paso”, indicó.

Faria señaló que los transportistas no han recibido ninguna información y no han visto un pronunciamiento de parte del gobierno nacional sobre por qué no fue abierto el paso en esta zona fronteriza, cuando ellos tienen constante comunicación con las autoridades.

De acuerdo con Faria, la única información que manejan porque la recibieron de las autoridades colombianas es que el puente no está en condiciones para exceder de 30 mil toneladas de peso.

El puente internacional José Antonio Páez está ubicado sobre el río Arauca que comunica a la región de El Amparo en Apure, Venezuela, y el departamento de Arauca, en Colombia.