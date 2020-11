“No participaré en la consulta, pero no satanizaré a sus promotores”

La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, expresó que no participará en la consulta popular de la oposición, la cuál se realizará del 05 al 12 de diciembre.

“Yo a través del voto voy a defender mi derecho cívico al sufragio, no participaré en la consulta, pero no voy a satanizar ni agredir a sus promotores”, dijo la mandataria regional.

Gómez aseguró que es una conducta cívica no regalar el voto, “mi voto ni se lo regalo a Maduro ni mucho menos al PSUV, mi voto lo voy a defender”, refirió sin aclarar si votará o no en las elecciones parlamentarias del 06 de diciembre, en las que no participará la oposición por considerarlas “un fraude”.