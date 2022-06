Nueva ola de contagios de COVID-19 amenaza al mundo

Una nueva ola de contagios de COVID-19 tiene dos siglas como protagonistas: BA.4 y BA.5. Estas son las nuevas sub-variantes de ómicron que, presuntamente son más contagiosas que sus antecesoras. Así lo aseguró el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El organismo prevé que estas nuevas sub-variantes del COVID-19 sean las predominantes en la Unión Europea en las próximas semanas, reseñó el portal Heraldo.

Adicionalmente, un reciente estudio de Harvard Medical School, que publicó en el New England Journal of Medicine, las nuevas sub-variantes de ómicron “escapan” de la inmunidad adquirida por infección previa o vacuna y son, por tanto, más contagiosas, aunque no causan una enfermedad más grave. Otro estudio, en este caso de la Universidad de Pekín y publicado en Nature, aclara que quienes se infectaron con la primera versión de ómicron a finales de 2021 e inicios del presente año no están protegidos contra BA.4 y BA.5, por lo que pueden re-infectarse.

Síntomas actuales de las nuevas variantes

En esta nueva ola, las personas tienen más posibilidades de sufrir pérdida de olfato y gusto que con las primeras subvariantes de ómicron. Entretanto, Un estudio de la salud pública francesa asegura que también se puede desarrollar una presencia de la fatiga extrema en el 75,7% de los casos de BA.4 o BA.5.

Mientras que otros síntomas como la tos y la fiebre están en el 58,3% de los contagiados; el dolor de cabeza en el 52,1%, y otras personas presentan secreciones nasales. Aunque también no dejan de estar presentes otras sintomatologías como el dolor muscular, vértigos, dolor de garganta y las dificultades para respirar con normalidad.