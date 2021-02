Nuevo gobierno de Birmania restringe acceso a redes sociales

Luego de que un nuevo gobierno dominado por militares se instaló tras un Golpe de Estado, los servidores de Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp en Birmania están restringidos, reportó el grupo de monitoreo de internet NetBlocks.

De acuerdo con el portal de monitoreo de interrupciones y suspensiones de la re de internet en todo el planeta, el proveedor del servicio de internet estatal de la también llamada Myanmar restringió los servidores de las mencionadas redes sociales.

“Confirmado: los servidores de Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp ahora están restringidos en #Myanmar, en el proveedor estatal de Internet MPT. Las métricas en tiempo real muestran un filtrado selectivo, incluso cuando se restableció la conectividad básica después del golpe militar”, informó Netblocks el miércoles por la noche.

⚠️ Confirmed: Facebook, Instagram, Messenger and WhatsApp servers are now restricted in #Myanmar on state-owned internet provider MPT; real-time metrics show selective filtering in place even as basic connectivity is restored following military coup 📉



📰 https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/psiYZMIium