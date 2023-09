Denuncian que “obligaron” a John Álvarez a incriminar a otros

Joel García, abogado defensor de John Álvarez, estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), denunció la detención arbitraria de su cliente (considerada así también por organismos nacionales e internacionales) y alegaciones de tortura durante una audiencia de presentación llevada a cabo el lunes 4 de septiembre.

El abogado de John Álvarez relató lo que le contó el universitario en una publicación en la red social X (antes Twitter).

Según el testimonio de Álvarez proporcionado por su abogado, durante la audiencia se informó que al estudiante se le privó de su libertad con base en una orden de aprehensión que data del año 2022. Esta orden de detención estaría relacionada con los delitos de conspiración y asociación con los sindicalistas condenados a 16 años de prisión.

“Lo robaron”

Álvarez narró las circunstancias de su arresto, alegando que sus pertenencias, incluyendo su moto, reloj y cadena, no figuraban en el acta de aprehensión, por lo cual sugirió que se las robaron durante su detención. También acusó a los funcionarios de torturarlo y proporcionó detalles sobre los nombres y características físicas de los presuntos responsables.

“Lo obligaron hacer una declaración”

El estudiante afirmó que los funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) junto con un miembro de la Dirección de Acción Especial (DAE), lo obligaron a realizar una declaración frente a una cámara de un teléfono celular, en la que se le instó a incriminar a los ciudadanos Carlos Salazar, sindicalista, y Carlos Julio Rojas, periodista.

Las declaraciones que se le exigieron incluían acusaciones de que Salazar lo había invitado a poner explosivos en la autopista Valle-Coche y que Rojas lideraba cierres de calles y manifestaciones en la parroquia La Candelaria.

García expresó su preocupación por la situación de su cliente, pues a su juicio lo imputaron y privaron de libertad basándose únicamente en señalamientos de informes anónimos de contrainteligencia.

Dijo “fui torturado”

La Coalición Sindical Nacional de Trabajadores confirmó que el estudiante John Álvarez en “plena audiencia” dijo que lo torturaron y le dijeron que tenía que incriminar a otras personas.

“El muchacho dijo: ‘fui torturado, me golpearon con un bate, me golpearon con una puerta, me metieron electricidad y me dijeron que tenía que inculpar a Salazar y Carlos Julio Rojas’. Esa es la verdad”, narró el mismo Carlos Salazar, coordinador nacional de la Coalición Sindical.

También Eduardo Torres, abogado y activista sindical, denunció las torturas que sufrió el estudiante de la UCV. “Fue golpeado con un bate, cubierto con un jergón de cama, cubierto con fundas para que no deje evidencia de descargas eléctricas”. Además, el abogado mencionó que el joven sufrió descargas eléctricas en las rodillas, costillas y testículos.

“Díganle a mi familia y a Venezuela lo que pasó”, fueron las palabtas de Álvarez que pidió a los abogados contar todo lo que dijo en la sala, según citó Torres.

¿Decepción judicial?

Por su parte, tras contar todo lo que le dijo Álvarez, el abogado García soltó una frase de su sentir sobre las dificultades que enfrenta el ejercicio del derecho en este contexto.

“Qué difícil es el ejercicio del derecho bajo estas circunstancias”, cerró el abogado Joel García el hilo que hizo en la red social X.

La audiencia de presentación de John Álvarez se llevó a cabo ante el Tribunal n°13 de Terrorismo, donde se le dictó medida privativa de libertad. Su caso ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, debido a las alegaciones de irregularidades en su detención.

