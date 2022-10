Oficialismo y oposición buscan asustarse, mientras “no atienden la realidad”

Juan Salvador Pérez, director de la revista SIC, abogado de la UCAB y magíster en Estudios Políticos y Gubernamentales, dijo que tanto el oficialismo como la oposición buscan asustarse mutuamente con la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales y exigiendo la fecha de su realización, mientras “no atienden a la realidad del país”.

Manifestó que conversó con personas expertas en el ámbito electoral, quienes aseguran que ven difícil la organización de unas elecciones en el país durante el primer semestre del 2023, debido a temas tecnológicos, técnicos y estrictamente electorales.

“No se podría estar hablando ni siquiera de primarias en la oposición antes de junio de 2023 porque no hay forma de hacerla, al menos de que no sea algo serio, pero en términos reales no hay posibilidad”, expresó Pérez este viernes 28 de octubre al programa De Primera Mano, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

Considera que el “hito electoral”, es decir las elecciones presidenciales y regionales, se realizarán en 2024 y en 2025 las parlamentarias.

Las declaraciones del director de la revista SIC surgen luego de que el viernes 21 de octubre, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, asomó la posibilidad de que en el país se adelanten las elecciones presidenciales, pautadas para el 2024.

Por su parte, el ex diputado a la Asamblea Nacional y dirigente político, Juan Guaidó, encabezó una marcha este jueves 27 de octubre hacia la sede del Consejo Nacional Electoral, en la que exigió la fecha de las elecciones presidenciales y afirmó que no se puede seguir “secuestrando la libertad de Venezuela”.

¿Cómo está el posicionamiento del oficialismo?

Según Pérez, la percepción que se da desde el Palacio de Miraflores es que el oficialismo está más claro hacia dónde van.

“Ellos tienen como planteamiento principal mantenerse en el poder y todas sus jugadas son para ello”, sostuvo el abogado magíster en Estudios Políticos y Gubernamentales.

Aseguró que sí existe un liderazgo “bastante más cohesionado” entorno a la figura de Nicolás Maduro y que el mandatario ha ido cobrando un poder “que es evidente”. “Pareciera que el acercamiento con los otros gobiernos, el reconocimiento internacional, eso le ha dado a él cierto halo de estabilidad”.

No obstante, el director de la revista SIC expresó que los políticos y dirigentes están para atender las necesidades de la gente y que todos los grandes proyectos e ideas no funcionan para nada si no se traducen en beneficios para las personas.

“Hay agua hoy en Maracaibo, en Yaritagua? ¿Hay medicinas en el hospital de El Llanito? ¿Están funcionando las carreteras? Esas son las preguntas que se hace la gente”, aseveró Pérez.

Escuche la entrevista completa a continuación: