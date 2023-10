ONU alerta que México podría tener responsabilidades en desapariciones de migrantes

El numero de desaparecidos no para de aumentar. Migrantes que transitan por México corren peligro de desapariciones sin que el Estado Mexicano tenga capacidad de evitarlo.

Al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU le preocupa la “vulnerabilidad de las personas migrantes, en particular, aquellas en situación irregular, agravadas por las políticas migratorias con un enfoque de seguridad”, indican las recomendaciones formuladas a México publicadas en Ginebra.

La ONU estima que las autoridades de México disponen de “limitada información”, y les «falta capacitación» para “la búsqueda de migrantes desaparecidos y no localizados”. Carecen de “lineamientos generales para la expedición de visas”, frente a “las dificultades a las que se enfrentan familiares de” esos migrantes, en conocer lo sucedido, obtener “investigación y acceso a la justicia”, respetando “salvaguardas para personas solicitantes de refugio y refugiadas”.

Desapariciones en México

el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México desde el 1 de enero de 1962 al 12 de septiembre de 2023, “reporta 111.540” víctimas, y que el fenómeno no cesa de agravarse, “a un promedio de 400” desapariciones mensuales, el Comité consigna también “que «53.347 cuerpos y/o restos humanos almacenados en anfiteatros y laboratorios y centros de resguardo forense no se identificó durante el año 2022”.

“El elevado número y aumento de la cantidad” de esos “cuerpos y restos humanos recibidos por los servicios medico-forenses y la incapacidad de estos servicios para su debida identificación y resguardo”, inquieta a los 10 Expertos, 3 de los cuales son sudamericanos. Les preocupa que “la Fiscalía de la República no haya emitido el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y que no se cuente con el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas”.

Mas información en Juan Gasparini.

