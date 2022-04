Pacientes de hospitales de Anzoátegui venden todo para costear insumos

Los familiares de pacientes del hospital Luis Razetti y otros centros de salud de Anzoátegui manifiestan que por causa del desabastecimiento se siguen viendo en la necesidad de comprar desde un par de guantes hasta los trajes quirúrgicos del personal médico.

Cuestión que en la mayoría de los casos genera un retraso en la atención médica y afectaciones sicológicas por enfrentarse a un gasto que se hace extremadamente difícil asumir.

Denuncia ciudadana

Amarilis Thomas contó a Radio Fe y Alegría Noticias cómo con su hijo de 6 años en brazos se ha dirigido a dos centros de salud públicos de Anzoátegui para que le extraigan dos hernias a su pequeño, umbilical e inguinal, y en ambos recintos se encontró con una lista de insumos que debe comprar para la operación que ronda los 200$.

«Ayer cuando me dirigí al ambulatorio Nazareth y explico lo que presenta mi hijo me dieron el listado de los insumos. Me piden hasta el cloro, lo único que van a hacer es operármelo. Yo tengo que vestir a todo el mundo allá adentro», contó la madre.

«Yo no tengo trabajo, el único que sustenta la casa es mi esposo y solo nos alcanza para tener las 3 comidas. Uno se desespera y no sabe que hacer. Si es por vender la cocina, se venderá y cocinaremos a fogón, será…», dijo sin titubear la mujer.

Dairelis Cordero es otra mujer que accedió a contar parte de las dificultades que ha venido atravesando en los hospitales tanto del estado Sucre como de Anzoátegui.

La necesidad de una operación oftalmológica para su tío la trajo hasta Barcelona por no haber especialistas en su estado de origen. Aquí debe costear además del listado de insumos médico -quirúrgicos para la intervención, la alimentación y el hospedaje tanto de ella como de su familiar.

«De Cumaná me remitieron para el Razetti porque me dijeron que no había especialista. Aquí debo pagarlo todo, hasta un vaso con agua, la comida, todo…porque no tengo quien me reciba. No lo han operado aquí por la falta de insumos porque los médicos están » expresó la joven.

Hospital de Barcelona/Foto: José Félix Millán/Radio Fe y Alegría Noticias

Gremio médico

A juicio Víctor Velásquez, presidente del Colegio de Médicos de la zona norte de Anzoátegui, además del desabastecimiento hay otras aristas en el problema de la crisis hospitalaria como lo son el déficit de recurso humano, el marcado deterioro de la infraestructura, la inestabilidad de los servicios públicos y el cierre de posgrados.

«A pesar que en las diferentes redes se hacen anuncios de manera continua de que se está trabajando en el sector salud, habría que ver si a corto o mediano plazo esas acciones son efectivas y si cubren las expectativas sobre un sector salud que esta colapsado» dijo Velásquez.

El gremialista enfatizó en que «por más que se pretenda decir que se están dotando los centros siguen las carencias tanto en cantidad como en calidad de los insumos, no solo para la patología COVID, sino también para cualquier patología crónica».

El derecho a la salud como parte del derecho a la vida esta contemplado en nuestra constitución nacional en su artículo 83, donde establece la obligación del Estado de promover y desarrollar políticas orientadas a elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo, dos planteamientos totalmente distintos de la realidad del país.