“No hay nada”: pacientes de Maturín desmienten discurso de autoridades

Los pacientes recluidos en el Hospital Universitario Doctor Manuel Núñez Tovar, de Maturín, catalogaron de falsas las declaraciones de las autoridades en materia de salud en el estado Monagas, cuando reiteran que han hecho posible la dotación de insumos y medicamentos.



Delia Carreño, habitantes de Las Cocuizas, explicó el viacrucis que se vive en el principal centro de salud de la región. “Cada día esta situación es peor en el hospital central. El gobernador dice que hay todo, y cuando llegas no hay nada. No aguantamos esta situación; tienen que resolver los verdaderos problemas de la gente”.



Gregoria López, otras de las afectadas, expresó que han tenido que comprar insumos y medicamentos para una operación quirúrgica de su familiar. “Mi familiar está aquí hospitalizado y hemos gastado más de 500 dólares en tratamientos y material para su operación. No es justo que digan que hay de todo y no vemos donde está”.



La responsable del Sindicato Nacional de la Salud en Monagas, Yen Santil, afirmó que efectivamente la falta de insumos y medicamentos sigue sin resolverse en la entidad.



“Es público y notorio la falta de medicamentos, material quirúrgico y de personal de salud que existe en el Hospital Central de Maturín. No se puede decir que hay todo, cuando vemos en las condiciones que están los pacientes y sus familiares. Es importante que se hagan estas denuncias”, agregó.



Mantenimiento en quirófanos obligo cierre por una semana



El doctor Juan Carlos Gómez, coordinador de los quirófanos centrales del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez en la ciudad de Maturín, explicó que durante una semana los quirófanos centrales de este centro asistencial fueron paralizados, producto del mal estado de los techos de tres salas de operaciones quirúrgicas.



El especialista en Traumatología detalló. “Este es un hospital que tiene muchos años, por lo que amerita mucho más mantenimiento. Es positivo que el Gobierno regional realice esas labores en las áreas que ameritan reparaciones de techos”



Señaló que las mejoras de techos son necesarias en tres de los siete quirófanos centrales y aseguró que se ha mantenido la atención en todas las áreas del recinto hospitalario. “Queremos informar que el personal de salud continúa trabajando para atender a las personas que llegan a este centro de salud”.



Los trabajos realizados fueron colocación de techos nuevos, impermeabilización de los mismos, reparación de los aires acondicionados y otros trabajos que ameritan para que estos espacios funcionaran de forma óptima para la realización de operaciones quirúrgicas.



El galeno informó que, en promedio, en los quirófanos centrales se realizan 15 operaciones quirúrgicas diarias.



“El equipo médico del hospital central de Maturín realiza alrededor de 15 cirugías de baja y alta complejidad, y durante los cinco meses de este año se han operado a más de mil 700 personas del estado Monagas, y de otros estados vecinos que recurren al centro asistencial por la buena calidad de los profesionales de la salud con los que cuenta el Núñez Tovar”, sentenció.