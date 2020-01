Pacientes oncológicos del J.M de los Ríos en peligro de muerte

Familiares y pacientes del hospital infantil J.M. de los Ríos protestaron este 23 de enero frente al centro hospitalario para exigir mejoras en la infraestructura y calidad de atención.

Los manifestantes piden la dotación de insumos y la reactivación de algunos servicios suspendidos.

Patricia Dalberto relató a Radio Fe y Alegría Noticias que su hijo está esperando por un tratamiento de quimioterapia, servicio que se encuentra suspendido.

“Le pedimos a los entes gubernamentales que se dediquen a resolver la problemática para que todo esto funcione bien y ellos puedan recibir su quimioterapia, porque el cáncer no espera”, expresó.

Dalberto detalló que llegó a Caracas desde el estado Sucre “gracias a la voluntad de Dios”, pues no contaban con los recursos para viajar.

Familiares del J.M. de los Ríos se sienten impotentes

Otra madre, Zulema González, reiteró que el hospital no está atendiendo nuevos casos de quimioterapia por falta de insumos y que sólo están recibiendo tratamiento quienes ya lo habían empezado.

Con lágrimas en los ojos, la mujer dijo sentirse impotente ante la situación.

“No es justo que yo me tenga que parar todas las noches a ver si sufrió o no un ACV. No es justo que el gobierno se esté burlando de la salud de nuestros hijos”, exclamó.

El 16 de enero, la representante de la Organización No Gubernamental Prepara Familia, Katherine Martínez, denunció la paralización de varias áreas del hospital por falta de agua potable e insumos médicos.

En ese momento, aseguró que las consultas hematológicas y el área de cardiología estaban cerradas. También mencionó que los pacientes de oncología no podían utilizar ni los baños porque no hay agua corriente.

“Todo el que tiene un niño con una patología como cáncer, sabe que después de una quimioterapia van a tener alguna condición que lleva a utilizar los sanitarios. No puede ser que ni siquiera eso podamos ofrecerles”, destacó.

Con información de Edwin Rodríguez | Radio Fe y Alegría Noticias