Pacientes renales de El Tigre piden no ser reubicados en Anaco

Los pacientes renales que reciben diálisis en la ciudad de El Tigre, en el estado Anzoátegui, quienes recibían tratamiento en las instalaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, específicamente en la Policlínica de El Tigre, centro que tendrá un cierre técnico y deja a 21 pacientes en incertidumbre.

Ante el cierre de ese centro médico asistencial, a los pacientes los reubicarán en Anaco, decisión con la que no están de acuerdo porque varios no pueden viajar tres veces por semana por varios motivos: no poseen vehículo propio, recursos económicos, gasolina, y el estado de salud de algunos es delicado.

Yusdibel Lira, una de las pacientes renales, aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias que se les complica viajar durante una hora y media de El Tigre hacia Anaco, y que también hay personas que reciben diálisis y están en sillas de ruedas, hecho que les hace más cuesta arriba el trasladarse de una ciudad a otra.

Lara comentó que se comunicó con autoridades acá en Caracas y le indicaron que enviarían tres máquinas, pero que éstas las ubicarán en Anaco, por lo que hizo un llamado al Gobierno nacional para que estos instrumentos los instalen en El Tigre y sea en su ciudad donde los 21 pacientes reciban sus diálisis.

Con reporte de Adaybelice Figueroa | Radio Fe y Alegría Noticias

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.