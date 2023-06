Padre Arturo Peraza agradece donaciones en el Becatón UCAB

El sacerdote Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), agradeció a las personas y empresas que donaron en el Becatón UCAB en función de “ayudar a los jóvenes a continuar con sus sueños y puedan seguir estudiando personas que tengan dificultades económicas dentro de la universidad”.

Señaló que para él ha sido muy importante la integración de la sociedad civil y de los medios de comunicación a favor de un “bien común”.

“Desde hace mucho tiempo no se realizaba una actividad en conjunto y que sea a favor de los estudiantes venezolanos. A mí me pareció realmente un momento emotivo, bonito e importante. Que la universidad sirviera como marco para esto a mí me alegró profundamente”, expresó este jueves 1ro de junio en el programa De Primera Mano, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

El rector indicó que la página web para recibir donaciones seguirá abierta hasta finales del mes. Asimismo, apuntó que la universidad está recibiendo solicitudes para los jóvenes que quieran una beca, “sea para continuidad o para iniciar en el programa de becas”.

“La universidad recibe la solicitud de los muchachos, hace un estudio económico de casa de cada uno y les exige, respectivamente, que tengan prosecuciones y hayan pasado todas sus materias”, explicó.

Destacó que, dependiendo de la circunstancia socioeconómica, se darían becas para cubrir entre el 30 y 100 % del costo de los estudios. No obstante, mencionó, que el promedio de becas asignadas cubre el 70 % de los estudios de cada estudiante. De manera que así se pueden distribuir los recursos y lograr alcanzar una población de más de 2.400 alumnos becados.

Por último, el padre Arturo Peraza, SJ, resaltó la importancia de apoyar a los jóvenes para que tengan la posibilidad de desarrollarse y dignificar la sociedad venezolana.

