Padre de la teniente Olivero asegura que su hija no se suicidó

Ángel Olivero, padre de la teniente fallecida Elinés Olivero Turmero, se dirigió al fiscal Tarek William Saab para solicitar una audiencia a fin de presentar pruebas de que la muerte de su hija “no fue un suicidio”.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció este martes 10 de octubre que el Ministerio Público concluyó, después de realizar una segunda autopsia, que la causa de muerte de la teniente fue suicidio.

Tras la declaración de Saab, el padre de la teniente se pronunció en un video ampliamente difundido en redes sociales, expresando su derecho a conocer los avances de la investigación.

“Usted no sabe cómo murió mi hija (…). Como padre de ella, tengo derecho a que se me informe sobre la investigación, a saber los resultados de la autopsia y a tener conocimiento de todo lo sucedido con la muerte de mi hija en tan extrañas circunstancias”, expresó.

Ángel Olivero solicitó una audiencia con William Saab para entregar pruebas e información que, según él, el fiscal no posee y que podrían cambiar la percepción de los hechos.

“Le pido que me dé una audiencia, que me reciba para llevarle unas pruebas, unas informaciones que usted no tiene, sin las cuales podría estar declarando de forma equivocada o podría ser objeto de manipulación de información”, afirmó.

Finalmente, el señor Ángel Olivero hizo un llamado a la búsqueda de justicia por la muerte de su hija, cuestionando la versión del suicidio y exigiendo respuestas en este caso que ha generado controversia y debate en el país.

El caso

Este caso se remonta al 1ro de octubre, cuando el cadáver de la teniente Elinés Olivero Turmero fue hallado en circunstancias que aparentaban ser un suicidio, aunque la familia y defensores de derechos humanos han alegado que existen signos de violencia física en el cuerpo de la joven, lo que ha generado dudas y cuestionamientos sobre las circunstancias de su muerte.

#Venezuela. URGENTE. El padre de la Tte #ElinesMariaOliveros le responde a @TarekWiliamSaab@MinpublicoVEN

Y le pide una Audiencia para llevarle pruebas de que su hija pudo haber sido asesinada y que no fue un suicidio. Como víctima, pide ser escuchado, ya que no se le informó… pic.twitter.com/zJgkxJrxtY — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) October 10, 2023

