Paralizan consultas de cirugía en el hospital de Maturín

Desde el inicio de su campaña política, el gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, prometió “cambiarlo todo” en las instalaciones del Hospital universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín (Humnt). Estos cambios, no obstante, no se han notado. Por el contrario, se reportan constantes denuncias de pacientes, personal médico y de enfermería, por las constantes fallas en los servicios que ofrecen en el recinto de salud.

Los familiares de los pacientes denunciaron que desde hace más de un mes están paralizadas las consultas en el área de cirugía del Humnt: una fuga en el sistema de tuberías del aire acondicionado ha hecho que los especialistas tomaran esta decisión.

Parte del personal que labora en esta área de la salud realizó la denuncia a Radio Fe y Alegría Noticias, pero prefirieron mantener su nombre bajo el anonimato por miedo a represalias por parte de las autoridades gubernamentales.

“Desde hace un mes estamos presentando estas fallas en el área de las consultas Cirugía Externa en el Hospital Central de Maturín. Aunque las autoridades saben ya de esta problemática, no han dado respuesta alguna, por eso nos hemos visto en la necesidad de suspender el servicio, hasta tanto no resuelvan estas fallas. Porque no solo nosotros somos afectados, sino también los pacientes que acuden a ese sitio”, explicó una fuente del hospital.

“Aquí más bien tenemos que usar cartones para echarnos aire y poder así cumplir con nuestro horario de trabajo. Si esto estuviera funcionando, atendiéramos más de 60 pacientes diariamente. Esto trae más atraso a los médicos y a los pacientes, que en muchos casos vienen de zonas foráneas y las autoridades no hacen ni dicen nada”, añadió.

Las más afectadas son las áreas de cirugía pediátrica, de tórax, oncológica, mamaría general y de ginecología, pues allí están los pacientes que más asisten en busca de una cita.

Dionisia Ramos, familiar de una paciente del hospital, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que no le parece “justo que las consultas están paralizadas por algo tan fácil que las autoridades pueden arreglar rápidamente”.

“Pero como de todo le gustan hacer propaganda política, por eso es que no han venido para acá. Cada semana estoy viniendo a traer a mi familiar para ver si pueden tomar una cita, y nada; son más de 40 bolívares que tengo que buscar para poder venir al hospital, el personal de salud hace lo que puede para atender a los pacientes, pero en esas condiciones es demasiado inhumano”, agregó.

Pacientes y personal a la espera

Las estadísticas del área de la salud indicaron que son más de dos mil pacientes que esperan por ser atendidos; los más afectados principalmente son los de oncología y otros temen perder sus exámenes médicos.

“Como van hacer los pacientes que están esperando por biopsias si no podemos atenderlos porque esto parece el propio horno. Las autoridades vienen y nunca llegan aquí, como que se les pierde el camino para estas instalaciones. Lo que me preocupa mucho son las pacientes oncológicas que no pueden esperar tanto tiempo”, expresó una de las fuentes.