Personal de Fe y Alegría Monagas también salió a las calles

El personal administrativo, obrero y docente de las cinco instituciones educativas de Fe y Alegría en el estado Monagas, se unieron a la jornada de concentraciones este 17 de enero para pedir al Gobierno nacional mejoras en las condiciones salariales. Las protestas se dieron en las comunidades de Temblador, Aguasay, Jusepin, La Muralla y Sabana Grande.

Foto: Cortesía.

“Estamos realizando esta concentración de todo el gremio educativo de Fe y Alegría, para alzar nuestras voces por lo que estamos padeciendo con sueldos muy bajos, y la carencia de dinero para cubrir nuestras necesidades y la de nuestras familias”, expresó Cleiber Peña, coordinador Pedagógico de la Escuela Técnica Padre Luis Antonio Ormieres, en entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias.

“Aquí hay docentes, obreros y administrativos que vienen con sus zapatos rotos. Muchas veces no pueden llegar a las aulas porque no tienen cómo pagar un pasaje. Por eso estamos tomando acciones de calle, frente a nuestras instituciones educativas, porque queremos salarios justos ya”, agregó.



Peña también mencionó que solo quieren ser escuchados por el Gobierno nacional, para que este “tome en consideración las peticiones que se tienen desde todo el gremio educativo del país”.

“Para poder cubrir nuestras necesidades y tener una mejor calidad de vida. Deben ellos recordar que los docentes son los encargados de enseñar y educar a la generación de relevo en todo el país. Por eso exigimos mejoras salariales”, añadió.



“Los docentes de Fe y Alegría en el estado Monagas estamos trabajando todos los días por educar a los niños, niñas y adolescentes de la entidad, pero también queremos ser dignificados por nuestro trabajo. No queremos ser millonarios porque no es la idea, pero sí vivir bien, tranquilos y con una estabilidad económica para sustentar a nuestras familias”, expresó Peña.



Los trabajadores de los centros educativos de Fe y Alegría en Monagas sigue entregando todo su esfuerzo, trabajo y pasión por la educación de los jóvenes, niños y niñas del estado.



Según explicó Peña, desde que iniciaron las concentraciones pacíficas, cívicas “y en el marco de la Constitución venezolana”, no se ha dejado de enseñar a los cientos de estudiantes que llegan a los colegios de Fe y Alegría en Monagas.

