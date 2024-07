Personalidades del mundo con los ojos puestos en Venezuela

Este 28 de julio hay elecciones presidenciales en Venezuela y personalidades del mundo ponen sus ojos en el proceso electoral.

Desde muy temprano, diversos gobernantes y activistas envían mensajes a los venezolanos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso publicó un mensaje en la red X, en la que se ve la bandera de Venezuela junto a la de España en el balcón del edificio público.

Por otro lado, el magnate de lo negocios y la tecnología Elon Musk también publicó un mensaje sobre Venezuela.

It is time for the people of Venezuela to have the chance for a better future.



Support Maria Corina! https://t.co/d122luXBbk