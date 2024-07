Peruanos rechazan posible postulación presidencial de Alberto Fujimori

La posible postulación del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, de nuevo a la presidencia causa revuelo en la sociedad con la sombra del pasado respirando a espaldas de los australes.

Las elecciones presidenciales a las cuales Fujimori y su equipo ya manifestaron su intención y disposición están programadas para el año 2026.

La reacción inmediata es que grupos de personas y distintas organizaciones políticas rechazan esta posible postulación.

De acuerdo con un reporte de Contacto Sur, un compacto informativo internacional que transmite Radio Fe y Alegría Noticias en Venezuela, los peruanos consideran que no se puede permitir que Alberto Fujimori sea candidato presidencial porque “sería una afrenta” a la democracia.

Varios ciudadanos peruanos coinciden en que Fujimori no puede ser candidato pues cometió varios errores durante su Gobierno, entre ellos, varios crímenes de lesa humanidad. Otro argumento es que Fujimori es un ciudadano condenado por la justicia peruana por varios delitos graves por los que no pagó al no cumplir con el tiempo total de condena.

También cuestionan que por razones de edad y capacidad física, Fujimori no está en condiciones para asumir las responsabilidades que implica ser jefe de Estado.

Como era previsible, el anuncio ha despertado el rechazo de un gran sector de la población que remarca una contradicción: Alberto Fujimori fue excarcelado en diciembre de 2023 por una cuestionada decisión del Tribunal Constitucional que legitimó un indulto presidencial otorgado en 2017 que se basó en su “resquebrajado estado de salud”. Siete años después, Fujimori parece haber dejado atrás esos males y ahora pretende postular al cargo público de más alto rango cuando tenga prácticamente 88 años en 2026.

Keiko Fujimori hizo oficial la decisión de su padre

Keiko Fujimori, hija del expresidente, anunció que la decisión de presentar el nombre de su padre como oferta electoral fue meditada. En caso de ser candidato a la presidencia, Alberto Fujimori sería la principal carta del partido Fuerza Popular.

Según Keiko, el mismo Alberto Fujimori, en principio, habría asomado esa posibilidad manifestando su disposición de “volver a la arena política” y es “consciente de cada uno de los riesgos que eso significa”.

“Yo miraba el brillo de sus ojos y es que yo decía: sí pues, él va a hacer política hasta el último día de su vida. Entonces le dije: ‘Mira, papá, si tú realmente deseas eso, yo te voy a apoyar. Yo he comenzado a hacer política contigo’”, relató Keiko en una programa de televisión, reseña la prensa peruana.

“Yo creo que es él quien debe llevar la batuta. Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial”, indicó Keiko Fujimori en un video. Su interlocutor, el periodista Beto Ortiz, le dice: “Yo creo que si él es el candidato presidencial gana”. La hija del patriarca que ha perdido en las tres últimas elecciones por un estrecho margen asiente: “Yo también”.

Impedido por la leyes de Perú

Sobre el papel, Alberto Fujimori está impedido de postular. Según la Constitución, todos aquellos condenados por haber cometido un delito doloso, sean autores o cómplices, tienen prohibido aspirar a un cargo de elección popular.

Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos al ser declarado como autor mediato de matanzas durante su Gobierno.

Expertos coinciden en que el indulto concedido a Alberto Fujimori no lo exculpa porque solo olvida los años o período que debe cumplir un condenado, pero no lo exime de sus delitos.

Otro impedimento sería la deuda del expresidente. Fujimori le adeuda 15 millones de dólares al Estado peruano por varios delitos de los cuales no ha pagado nada todavía.

El Jurado Nacional de Elecciones todavía no se ha pronunciado al respecto. Lo cierto es que Keiko Fujimori, quien por estos días asiste al juicio oral del caso Cócteles donde se le acusa de los delitos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia, ya ha instalado el tema.

