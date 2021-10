Piedad Córdoba negó tener vínculos con Álex Saab

La exsenadora y actual candidata al Congreso de Colombia, Piedad Córdoba, negó las acusaciones de la Asamblea Nacional de Ecuador sobre vínculos con el empresario colombiano Álex Saab, extraditado a Estados Unidos el pasado sábado 16 de octubre.

Esta semana se conoció que el Parlamento ecuatoriano investiga a Piedad Córdoba y al expresidente de su país Rafael Correa por presuntamente haber recibido dinero de Álex Saab.

El asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio publicó un supuesto correo enviado el 23 de septiembre de 2010 por la exsenadora donde reclamaba un pago millonario. Sobre ello, Piedad Córdoba aseguró que es falso y negó vínculos con Álex Saab.

«No he recibido dinero de Álex Saab, yo no tengo relación con sus negocios, sus empresas, nada, jamás conocí la oficina de Álex en Caracas, jamás conocí su casa, yo no fui a Venezuela a verme con él, allá tengo relación con empresarios que no son precisamente políticos, no he recibido dinero de Correa, de Evo (Morales), ni de Cristina (Fernández)», afirmó Córdoba en entrevista con NTN24.

Aseguró que de haber necesitado alguna vez un dinero del oficialismo, lo hubiera podido pedir directamente al presidente fallecido Hugo Chávez. También dijo que por mucho tiempo mantiene la misma cuenta de correo electrónico; por ende, no coincide con la que se lee en la imagen publicada por el ecuatoriano.

«Eso es absolutamente falso y a raíz de eso estoy interponiendo las acciones judiciales contra la persona que asegura eso. Esa persona es alguien que yo ayudé a formar, que le pagué la universidad y me lo llevé para Venezuela como mi mano derecha. A mí no me deberían entonces encarcelar por esos correos sino por bruta. Cómo se me va a ocurrir a mí escribir un correo con unas pendejadas de esas, cuando yo lo podía hablar directamente con Chávez», dijo.

Admitió conocer a Álex Saab

Córdoba aceptó que sí conoció en alguna ocasión a Álex Saab durante «una campaña de Horacio Serpa, hace casi 15 años» y que años más tarde lo volvió a ver en una de sus visitas a Venezuela, en Caracas.

«Yo me he hecho respetar, me he cuidado muchísimo de todo eso, prueba de ello es que a mí me han esculcado tanto que si hubieran encontrado algo, ya me tendrían judicializada», agregó Córdoba.

🔴ATENCIÓN🔴 La estrecha relación de la exsenadora Piedad Cordoba, con #AlexSaab se confirma en la entrevista realizada por el periodista Gerardo Reyes. Cordoba no solo intervino para favorecer a Saab con pagos pendientes de Cadivi, sino que, hasta se hospedó en su casa de París. pic.twitter.com/fZmCnZIIiP — Fernando Villavicencio Valencia (@VillaFernando_) October 27, 2021