Pimpinela derrochó emociones en el CCCT

Las voces de los hermanos Joaquín y Lucía Galán, el dúo Pimpinela, permanecen intactas. Son dulces y fuertes. Llegaron hace unos días a Venezuela como parte de su gira Siempre Juntos Tour y prometieron dos shows llenos de emociones. El primero ocurrió la noche de este sábado 11 de mayo en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), al segundo le toca hoy domingo en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

El público que acudió a la terraza del CCCT quedó embelesado ante las canciones de este par que suman 42 años de carrera musical con letras profundas de amor y desamor.

El espectáculo, que contó con la animación del locutor Gonzalo Fernández de Córdoba, inició a las 7:30 de la noche con la presentación de la criolla Nercy Padrino, una joven que se paseó y honró durante media hora los éxitos de Yordano, Ricardo Montaner, Kiara, Karina y María Rivas. “Gracias, Caracas. Estoy profundamente bendecida y agradecida”, dijo al culminar su show.

Dos horas de concierto

Cuando el reloj marcó las 8:38 de la noche la pantalla central del escenario mostró un video de Pimpinela con un recuento de sus presentaciones. La noche fresca y calmada del lugar estaban listas… ¡y el público también!

Cuatro minutos después salieron los hermanos Galán vestidos completamente de blanco, incluyendo sus zapatos. Joaquín entró por la izquierda del escenario mientras que Lucía lo hizo por la derecha y se encontraron en el centro en medio de la algarabía y gritos de sus seguidores que, a diferencia de otros shows en el CCCT, la calma se hizo presente porque demostraron que solo querían escucharlos.

Comenzaron su recital con Esto no es amor, Yo que soy, Nunca más y Olvídalo.

“Hay mucho sentimiento, mucha gente con ganas de cantar esta noche y de recuperar estos 20 años que no nos veíamos. Hay muchas chicos y chicas jóvenes. ¿Los padres y madres vinieron también? ¡Entonces estamos completos!”, expresó Joaquín.

“Estamos felices de estar aquí con todos ustedes. Mañana (hoy) le toca a Valencia. ¡Feliz Día de las Madres a todas las madres esta noche! Vamos a hacer una recorrida por estos 42 años de historias y canciones, que las señoras hagan catarsis, que se liberen. ¡Van a ahorrarse sesiones de terapia!”, aseguró entre risas una locuaz Lucía.

Ambos hermanos no dejaron de interactuar con el público en toda su presentación.

Luego siguieron con un medley de Vivir sin ti, Una flor, Cómo le digo, Nunca más; y Ese estúpido (completo).

Los hombres no tuvieron vida

Posteriormente, Joaquín intentó hacerse la víctima y salvar a los hombres durante la noche, pero no lo consiguió. “Dicen que nosotros somos egoístas, que somos los infieles. ¡Ustedes son unas santas! (risas y gritos del público). Quiero que sepan que cuando un hombre comete un error y que casi nunca pasa (el público volvió a gritar) es porque lo hacemos porque la madre naturaleza nos llama”.

Ante esto, su hermana lo dejó en la calle: “Sí, siguiendo a la madre naturaleza; a la de la peluquería, a la de la farmacia, a la cuñada, a la amiga de la amiga. ¡Por favor! No quiero que me digas nada de lo que me tengas que decir” y con un tono de mujer celosa le soltó: Dímelo delante de ella y desató el frenesí entre todos los asistentes.

Ambos continuaron con Valiente, Decide, A esa (con esta canción la locura se volvió a apoderar de la terraza del CCCT) y Ese hombre (tema que grabaron junto a Dyango y pidieron un fuerte aplauso para él).

Luego Pimpinela salió de escena y dos sillas blancas fueron incorporadas a la tarima para que ambos regresaran a cantar Solo hay un ganador y Si cada uno de nosotros. Con esta segunda canción, Lucía habló de la ruptura amorosa y aseguró que todos se iban a identificar con esa letra porque lleva a un cuestionamiento que los seres humanos alguna vez en la vida nos hacemos: “si no le hubiese contestado de esa manera, si no me hubiese enojado y gritado, si le hubiese demostrado más cariño…”.

Foto: Lenys Carolina M.N. | Radio Fe y Alegría

Seguidamente, Joaquín aseguró que la próxima canción que interpretarían era “una pócima para conseguir novio, novia”, preguntó quiénes habían sufrido alguna pena de amor y los hermanos invitaron a dos personas del público (hombre y mujer) para que los acompañaran en la tarima.

La fémina que subió resultó ser una joven de 16 años, Camila, quien envuelta por la emoción le dio un efusivo abrazo a los hermanos Galán y dijo que aunque no ha tenido un desamor expresó que “si una pena de amor significa perder a un ser querido, entonces esa es una pena demasiado grande. Siempre vivirán dentro de mí. Se la voy a dedicar a mi abuela”, con esto arrancó los aplausos de la gente y le aguó el guarapo a más de uno. También les agradeció a sus padres que estaban ahí.

Foto: Lenys Carolina M.N. | Radio Fe y Alegría

En el caso del caballero, Nelson, también abrumado de emoción, dijo que no tiene un desamor pero aprovechó la ocasión para agradecer por el nuevo amor que llegó a su vida y le dijo a Pimpinela que él bailó en los Minipops en 1986 caracterizando a los Mini-Pimpinela.

Antes de que el dúo siguiera con el tema Se va, Lucía resaltó que la idea de esa noche era para tomarse de las manos, ser felices, que “se nos acerque la gente que se nos tiene que acercar, que nos den felicidad, que nos permitan crecer, que tengan buen humor que es fundamental. El dinero no importa”, dijo.

Homenaje a las madres

Ambos continuaron con Buena onda, Mañana, Vida y Siempre vivirás (con esta canción le ofrecieron un homenaje –en video- a su madre María Engracia Cuervo de Galán, quien fue motor y empuje para que estos hermanos hicieran una carrera en conjunto).

“El tiempo siguió pasando y mi mamá insistía en que cantáramos juntos. Ya ella no está, partió en enero de 2020, pero todavía la oigo diciendo: Joaquín canta con tu hermana”, dijo Joaquín (en este instante el audiovisual en la pantalla central mostró a la madre de ambos decir: ‘mi sueño era que ellos cantasen juntos’) y agregó que ese tema se lo dedicarían a todas las madres esa noche, en especial a la abuelita de Camila, y a todos los seres queridos que ya no están en el plano terrenal.

Luego Lucía recordó al padre de ambos: Joaquín, un español que decidió probar suerte en otro continente y formar su propia familia. “Esta canción es para quienes tienen a sus padres vivos, que les digan todas las cosas que les apetece, que los abracen, los besen, agradezcan, porque después nos quedamos con cosas atragantadas. Y sí nos escuchan, ¡por supuesto que sí! Esta canción es un homenaje a todos, de cuando el amor fue amor de verdad, ese amor nunca se podrá olvidar”, dijo una Lucía visiblemente emocionada y enseguida la banda arrancó con los acordes de El amor no se puede olvidar.

La terraza del CCCT se convirtió en un solo y emotivo coro junto a Pimpinela. Todos en sus sillas atónitos y a la vez cantando junto a los hermanos Galán, pero también espantando al personal del recinto que se atravesaba de tanto en tanto y les tapaba la visión de quienes solo querían ver y escuchar al dúo. “¡Quítaaaate de ahí!”, fue una de las frases en varias ocasiones de la noche.

No obstante, antes de que el show comenzara la producción del concierto hizo saber que tanto Lucía como Joaquín pidieron que los vendedores no deambularan durante el show para que así las personas pudieran disfrutar del espectáculo. Esto no se cumplió. “¡Permiiiiiiiiiso!”, “¡Quííítaaaateeee!”. A algunos les tocó agacharse, sentarse, o sencillito: salir del lugar.

Honores a la familia

Pero Pimpinela no solo recordó a sus padres, sino que también le rindieron honor a la familia en sí y para ello cantaron el tema La familia en compañía de su equipo de bailarines con una mesa llena de alimentos en el escenario.

Foto: Lenys Carolina M.N. | Radio Fe y Alegría

Sin embargo, el reloj ya daba indicios de que el final estaba cerca. Joaquín presentó a los integrantes de la banda que los acompañan en la gira. Luego ambos cambiaron sus vestuarios blancos por unos negros y siguieron con Dueña, Traición (tema que cantaron con el video clip en la pantalla central y que habla del amor entre dos hombres), es un tema de ellos que poco se conoce en el país, cuyo final sorprendió a todos los asistentes.

Seguidamente Lucía le puso vida a la letra de Cuando lo veo, canción que trata de cuando una mujer se enamora de un hombre con menos años que ella y que también el video la acompañó en escena, cuya historia el público también empatizó desde el inicio hasta el final.

El frenesí con Olvídame y pega la vuelta

¿Y cuáles canciones faltaban? Varias, pero Pimpinela sabía en especial de una, la que se canta en los karaokes, reuniones familiares y en cualquier fiesta. El reloj marcó las 10:35 de la noche cuando Lucía salió del lado derecho del escenario cantando: “Hace dos años y un día que vivo sin él, hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver, y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor, pero al ir olvidando de pronto una noche volvió… ¿quién es?” y le respondió Joaquín: Soy yo…

La locura en pleno. No hubo quien no se uniera al inmenso coro.

Video: Lenys Carolina M.N. | Radio Fe y Alegría

Quedaban otras por cantar. Y sí, por fuera no se quedaron Hay amores que matan, Una estúpida más y Cuanto te quiero. Eran las 10:44 de la noche cuando se despidieron estos hermanos argentinos, quienes si bien prometieron un recorrido histórico y emocional de sus canciones, pues se quedaron cortos. Ellos agradecieron a Caracas y Caracas les respondió.

Video: Lenys Carolina M.N. | Radio Fe y Alegría

Vale destacar que el show de Pimpinela que estuvo bajo la producción de Rainbow y Global Boletos contó con una excelente organización tanto para entrar como para salir del recinto, así como también hubo acceso a la red WiFi para todo el público.

Entretanto, el turno este domingo 12 será para la ciudad de Valencia en el Hotel Hesperia y luego Pimpinela continuará con su periplo de presentaciones en otros países que forman parte de su gira Siempre Juntos Tour.

