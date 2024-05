Pimpinela promete dos shows de muchas emociones

Los hermanos Lucía y Joaquín Galán, mejor conocidos como Pimpinela, regresaron a Venezuela después de muchos años para presentarse con su gira Siempre juntos tour este sábado 11 en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco en Caracas; y el domingo 12 en el Hotel Hesperia en la ciudad de Valencia.

De aspectos serenos y amables, ofrecieron un encuentro con los medios de comunicación este jueves 9 de mayo, y recordaron que cuando se iniciaron formalmente como dúo hace 42 años uno de los programas musicales que los impulsó fue Sábado Sensacional. Lo demás es historia.

Serán dos horas de concierto

Las emblemáticas voces de Olvídame y pega la vuelta, A esa, Hay amores que matan, El amor no se puede olvidar, entre otras, prometieron que los shows durarán dos horas y se pasearán por sus más grandes éxitos. “Estamos muy felices”, expresó Lucía y agregó que el espectáculo tendrá también muchas emociones.

Entretanto, su hermano, comentó que se contentaron mucho que la gira Siempre juntos tour incluyera a Venezuela. “Es un placer para Lucía y para mí después de un montón de años que no veníamos. Tenemos recuerdos maravillosos, de toda la gente que nos ha apoyado con mucho cariño, música, canto, baile. ¡Estamos contentos!”, dijo.

Fiel a su estilo

Aunque el mundo evoluciona constantemente, pues la música tampoco se queda atrás. El dúo Pimpinela, cuyas canciones expresan situaciones de pareja en forma dramática, comentaron que siguen siendo fiel al estilo con el que se dieron a conocer, aunque también grabaron rancheras, rock, salsa, tango e inclusive escucharon su hit Olvídame y pega la vuelta en versión reguetón que le envió un productor puertorriqueño.

“Somos variados dentro de nuestro estilo de baladas, es una especie de pequeña comedia musical de tres minutos. Nos gusta todo tipo de música y que la juventud se exprese de la manera que quiera. Apoyamos todas las cosas distintas”, comentó Joaquín y al mismo tiempo resaltó que cuando ellos comenzaron en 1982 se distinguieron por ser unos hermanos que cantaban temas de amor.

“Más loco que eso no había nada, aunque había un poco de resistencia”, dijo entre risas el mayor de los hermanos Galán.

Unos hermanos que se la llevan bien

Quienes tienen hermanos, las peleas o discusiones son posibles. Por el motivo que sea. En el caso de Pimpinela confesaron que las discusiones que ocurren sobre el escenario son distintas a las que ocurren fuera de éste.

“Si hubiésemos tenido otro tipo de relación, no hubiésemos durado como tantas bandas o dúos que al poco tiempo se disuelven porque no es fácil convivir en las giras. Cada uno es diferente y piensa distinto. Aprendimos a convivir y a tranzar las discusiones de la mejor manera posible. Son discusiones cotidianas de hermanos. Nos llevamos bastante bien. Además, si nosotros llegamos de una gira a nuestro país tenemos el almuerzo familiar, o sea no hay manera de zafarnos (risas)”, expresó Lucía.

María Engracia Cuervo de Galán es la raíz de Lucía y Joaquín porque aparte de ser la persona que les dio la vida, fue el motor de que estos hermanos hicieran una carrera artística en conjunto. Lucía estudiaba teatro, mientras que Joaquín componía y tenía una banda con la que cantaba éxitos de otras agrupaciones. Sin embargo, un día que ella llegó de sus clases de teatro, su hermano le cantó una estrofa de Olvídame y pega la vuelta y ella le puso el toque dramático. Ahí su madre les insistió que llevaran su talento, juntos, por el mundo.

“De ahí surgió la idea de mezclar las dos vocaciones, a raíz de la insistencia de nuestra madre. Ella partió en el 2020, pero siempre estaba en nuestras giras, shows, hablaba mucho, era muy sociable. Cuando estábamos muy cansados y no teníamos ganas de la típica comida protocolar, la sentábamos a ella para que hablara por nosotros (risas)”, dijo Lucía.

“¡Quedábamos fantásticos al lado de ella!”, agregó.

La prioridad de Lucía: ser mamá

Los hermanos Galán formaron sus respectivas familias. Él tiene un hijo y ella una hija. Cuando nacieron sus respectivos vástagos Lucía comentó a la prensa que reacomodaron a Pimpinela para tener otro ritmo de vida y giras, pues su pequeña niña la acompañó en todas las presentaciones, pero al empezar en el colegio tuvieron que hacer un cambio, al menos, que las giras no fuesen tan extensas. “Mi prioridad ante todo era ser madre” y añadió que actualmente su hija tiene 27 años, vive en España y las dos viajan constantemente para encontrarse.

“Ser madre es de por vida y es una elección. Es una de las tareas más mágicas y milagrosas que la vida nos puede regalar a las mujeres”, añadió a propósito del segundo show que ofrecerán en Valencia justo el domingo que es el Día de las Madres.

-¿Qué significa para ustedes regresar en esta ocasión y en concierto? Y después de tantos años de la canción Hermanos… ¿Todavía los confunden como pareja?

Joaquín tomó la palabra y en tono jocoso contó a Radio Fe y Alegría Noticias que en los primeros años de su carrera los confundían mucho, sobre todo en los hoteles donde se hospedaban, pues siempre les entregaban una llave de habitación, pese a la insistencia de ellos y el manager que debían ser dos llaves porque eran hermanos.

“Cuando veníamos a Venezuela nos querían dar la suite presidencial para los dos y nuestro mánager decía que no, que éramos hermanos y debíamos dormir en habitaciones separadas, pero al final no nos creían y terminaban diciendo ‘¡qué mal se lleva esta gente en el matrimonio! (risas)’”, comentó el compositor de los grandes éxitos de Pimpinela.

Joaquín comentó que aunque el tiempo pasó y la gente los conoció más, el tercer disco tuvo que titularse Hermanos para que terminaran las confusiones.

Pimpinela: un sello muy grande

-Si deciden retirarse por la razón que sea, ¿Cómo quedaría el legado de ustedes?

Joaquín tomó nuevamente la palabra y resaltó lo que dijo su hermana sobre la madre de ambos y el apoyo que representó para ellos. “Lo de nosotros fue un sello muy grande. Puede haber varios dúos y aunque lo de nosotros no era ser mejor o peor, sino diferentes. Nuestro orgullo es poder mantenernos en el tiempo”, finalizó.

Los shows que ofrecerán los hermanos Joaquín y Lucía Galán, Pimpinela, están bajo la producción de Ricardo López (Producciones Rainbow) y quienes deseen asistir podrán adquirir los boletos a través de Global Boletos para cualquiera de las dos ciudades donde llevarán su Siempre juntos tour.

