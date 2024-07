¿Por qué el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol no estuvo en la premiación de la Copa América?

La respuesta es simple: el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) estaba detenido junto a su hijo por golpear a un agente de seguridad en la entrada de un ascensor, según el informe de la policía

A Ramón Jesurún y su a su hijo, Ramón Yamil Jesurún, los detuvieron después de pelearse con funcionarios de seguridad en las instalaciones del Hard Rock Stadium al terminar la final de la Copa América.

Visto en perspectiva, lo que empezó con trifulcas en la entrada del estadio terminó también con peleas adentro del recinto.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol preso por golpear a un oficial de seguridad

Según un video que difundió Fox Sports México, se puede ver al máximo dirigente de la FCF y a su hijo en medio de forcejeos con funcionarios de logística y guardias, al parecer, en su intento por acceder a un ascensor que los dirigiera a otro sector del estadio. Esta sería la razón por la que Jesurún no estuvo presente en el acto de premiación de la Copa América en el campo de juego.

SE ARMÓ LA BRONCA DESPUÉS DEL PARTIDO CON NIÑOS EN MEDIO 😩



Colombianos tuvieron una bronca con gente de seguridad debido a que los policías no los dejaron ingresar al elevador. Incluso familiares de jugadores argentino tuvieron que calmar a los pequeños muy alterados. pic.twitter.com/VL5iKOUt5c — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 15, 2024

Hubo más que fútbol en la final de la Copa América

El juego entre Colombia y Argentina se retrasó por disturbios en la entrada. Las fuerzas de seguridad no lograron contener a un grupo de aficionados que se coló a la fuerza sin entradas.

Los videos difundidos en redes sociales y las transmisiones de televisión mostraron a la policía corriendo detrás de personas hasta derribarlos y apresarlos. Al final del partido, el máximo dirigente del fútbol colombiano se sumó a la lista de detenidos.

Se pudo conocer que tanto él como su hijo fueron presentados ante un tribunal por delitos menores y ya están en libertad.

Según el informe policial, Jesurún fue detenido por pegarle a un seguridad cuando le denegaron la entrada al campo de juego para la entrega de medallas.

El presidente quiso hacer presencia en el Hard Rock de Miami tras el pitazo final y allí comenzaron los problemas que derivaron en su detención.

Al salir de la misma, Jesurún habló con prensa que estaba en los alrededores y dio su versión de la historia.

«Esta credencial, para mí, dice acceso total. Un guardia de seguridad, de esos que se quieren hacer los importantes, la desconoció. Yo le insistía en que podía entrar, me empujó y se armó un tumulto ridículo e injusto. Atropellaron niños, por culpa de ese hombre hay niños atropellados. Yo no le pegué a nadie, me defendí. Teníamos el acceso», contestó.

