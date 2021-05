Primer equipo del Programa Mundial de Alimentos ya está en Venezuela

A 12 días de la firma del convenio entre el ejecutivo nacional y el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos se produce la llegada del primer equipo de trabajo del organismo internacional al país.

Fue el propio David Beasley quien confirmó la información este sábado 1 de mayo a través de su cuenta en Twitter. «Sin perder el tiempo. El primer equipo del PMA está ahora en suelo de Venezuela. Esto no hubiera sido posible sin todos trabajando juntos. Siguiente paso: oficina abierta y operaciones en funcionamiento»

Wasting no time. The first @WFP team is now on the ground in #Venezuela. This would not have been possible without everyone working together. Next step: office opened and operations up and running.