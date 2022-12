Privados del antiguo retén de El Marite tomaron de rehén a directivos para exigir mejoras

Privados de libertad del antiguo retén de El Marite tomaron como rehén a la directiva de la institución este lunes 12 de diciembre exigiendo mejoras en la alimentación que reciben allí.

Los privados del centro de reclusión Francisco Delgado González, mejor conocido como el antiguo retén de El Marite, tomaron a la directora, Andreína Ferrer, así como al subdirector para exigir los traslados que tienen meses esperando hacia otros centros y estados del país a donde pertenecen.

Mientras tanto, los familiares de los reclusos se apostaron a las afueras del centro, ubicado al oeste de Maracaibo, preocupados al no saber lo que ocurría puertas adentro. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana bloquearon el acceso por lo que no podían acercarse a recibir información.

La señora Ginna Carrillo expresó su angustia a Radio Fe y Alegrías Noticias: “soy un familiar de un privado de libertad y no sabemos nada de él. Estamos preocupados porque no nos dan noticias. No nos dejan ni siquiera acercarnos”.

Por su parte, Linda Rangel le pidió a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Myrelis Contreras, “por favor, acérquese. Son nuestros familiares y hay rehenes. Por favor, ministra, óiganos”.

“Estamos angustiados, no sabemos qué es lo que está pasando adentro”, manifestó.

Mientras tanto, el servicio de transporte así como los comercios y estaciones de servicio en la zona funcionaban con normalidad. Las autoridades regionales aún no ofrecen declaraciones al respecto.