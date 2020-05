Provea rechaza acusaciones del presidente de la república

Ante los señalamientos que el mandatario nacional hiciese en contra de la ONG al acusarla de supuestamente de estar financiada por la agencia de inteligencia estadounidense CIA y de “darle cobertura a los terroristas”, el coordinador de la unidad de investigación de PROVEA, Marino Alvarado, se pronunció rechazando este nuevo ataque del gobierno central.

En un video colgado en las redes sociales Alvarado aclara que la ONG “lleva 31 años acompañando a la población venezolana para que reclame sus derecho, para que exijan justicia…”

Agrega que PROVEA siempre ha tenido un compromiso por la lucha del rescate de la democracia, para seguir luchando por mejores condiciones de vida, para que no se sigan realizando más ejecuciones y llevando más sufrimiento a los sectores populares.

Por otro lado, señala que esta organización no gubernamental de Derechos Humanos también ha alzado su voz para que no se siga torturando y no sigan existiendo presos políticos.

Provea rechaza las amenazas contra la organización por defender los DDHH de los venezolanos. Tenemos 31 años, documentando, visibilizando y denunciando las violaciones junto a las víctimas y exigiendo justicia pic.twitter.com/L6cRXgxtuR — PROVEA (@_Provea) May 5, 2020

Luego de la captura de 8 personas en la localidad de Chuao, en el estado Aragua, implicadas supuestamente en otra ola terrorista contra el país, el presidente de la república Nicolás Maduro dijo en una alocución nocturna este lunes 4 de mayo, que las recientes acciones subversivas que buscarían atentar contra su vida son financiadas y planificadas por la DEA, organización de Estados Unidos dedicada al combate del narcotráfico.

En el mismo paquete de acusaciones el gobernante también incluyó a PROVEA que había exigido horas antes el respeto de la vía democrática y pacífica para resolución del conflicto venezolano. Igualmente responsabilizaba al presidente Maduro de la violencia política que pudiera aumentar en el país.

Nicolás Maduro acusa a @_Provea de estar financiada por la CIA y de "darle cobertura a los terroristas". #4May pic.twitter.com/iUtmEWDlZ0 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) May 5, 2020

Respaldos de otras ONG

Luego de las increpaciones del primer mandatario varias organizaciones no gubernamentales se ha pronunciado en respaldo a la labor del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos y en rechazos a estos señalamientos.

Unos de estos movimientos es el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, al afirmar que “defender Derechos Humanos no es un delito, abogar por evitar desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, etc., tampoco lo es”.

Defender derechos humanos no es un delito y por ende, abogar por evitar desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, etc., tampoco lo es. El @CDH_UCAB apoya a @_Provea



Las organizaciones de #DDHH no existen por gusto, son un freno ante la arbitrariedad! — Centro DDHH UCAB (@CDH_UCAB) May 5, 2020

Por su parte, el Comité de Defensa de Derechos Humanos del estado Zulia, Coddhez, también repudió tales acusaciones al indicar que “en estos momentos que exigen soluciones al gran problema humanitario del país, rechazamos la campaña de criminalización en su contra y en contra de los defensores de #DDHH “.

Por más de 30 años @_Provea se ha mantenido al frente de la defensa de los derechos humanos en #Venezuela



En estos momentos que exigen soluciones al gran problema humanitario del país, rechazamos la campaña de criminalización en su contra y en contra de los defensores de #DDHH — Codhez (@Codhez) May 5, 2020

Con igual tenor de respaldo se pronunció el periodista Gabriel Bastidas en su cuenta twitter. Así como la ong Civilis DDHH y los abogados Gonzalo Himiob de Foro Penal y el Centro para la Defensa y Justicia, entre otras redes no gubernamentales.

Del mismo modo, el abogado Carlos Lusverti, especialista en este ámbito de protección y defensa de Derechos Humanos, colgó un tweet en donde hacía recordar que algunos de quienes hoy atacan a la organización olvidan que en su momento Provea abogó por la defensa de sus derechos fundamentales.

Algunos de quienes hoy atacan a @_provea olvidan que hace años cuando ellos fueron víctimas de persecución #Provea abogó en defensa de sus #DDHH

Defender #DDHH sin discriminación política no es delito #SolidaridadConPROVEA #DefenderDerechosNoEsDelito — Carlos F. Lusverti (@Lusverti) May 5, 2020

Foto: Tal Cual

Pero no es la primera vez que esta ONG recibe este tipo de advertencias. El 20 de febrero de este año, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, dijo en su programa de televisión Con El Mazo Dando que se iba investigar a PROVEA por su supuesta connivencia con Estados Unidos para “desestabilizar” el país.

Por esta razón, anunciaba que esa instancia legislativa paralela a la AN estaría diseñando una ley para controlar la financiación de las ONG que actúan en el país.