Prueban uso del VeQR para el «Semáforo» en hoteles y restaurantes

Varios hoteles y restaurantes de Caracas fueron visitados por Eneida Laya y Alí Padrón, Ministra de Comercio Nacional y Ministro de Turismo, respectivamente para probar la aplicación VeQR del denominado «semáforo».

De acuerdo con Laya, esta modalidad de vigilancia contribuirá «a la no propagación de la COVID-19 en locales comerciales del país».

Según el anuncio presidencial, el uso del «semáforo» será a partir de la tercera semana de octubre, lo que indica que su activación ya está próxima en Venezuela.

Este método de vigilancia será implementado en primer lugar en los restaurantes de Venezuela, y luego en otros sectores de la economía nacional.

El funcionamiento del VeQR será a través de un dispositivo capta huella que precisará algunos datos cruciales como las vacunas aplicadas o si la persona no tiene las vacunas. En su defecto, permitirá el acceso a la información la página Patria en cuya data están los registros de los usuarios.

Ya estamos en las pruebas del Semáforo de Acceso de la aplicación VeQR, junto al ministro @AliPadron6,recorrimos hoteles,restaurantes y tiendas para socializar la información y así reforzar los cuidados ante la Covid-19. También verificamos la tasa del BCV.#VenezuelaTieneConQué pic.twitter.com/VLIcScM0L9 — Eneida Laya Lugo (@EneidaLayaPsuv) October 9, 2021

¿Qué es el semáforo?

Luego del anuncio presidencial, los usuarios de las redes sociales especularon que se trataba de un nuevo plan del gobierno para controlar a la sociedad.

Peró, ¿qué es exactamente el «semáforo»? Según Delcy Rodríguez, se trata de una aplicación o plataforma tecnológica basada en la lectura del código QR.

El mecanismo funcionará de dos formas. A través de la lectura del código QR y simplemente mediante la introducción de la cédula de identidad.

La aplicación emitirá tres colores: amarillo, azúl y rojo. Cada color tiene determinadas características definidas por sus creadores, e indica al prestador de servicio un claro mensaje.

Verde, significa tiene las dos dosis de vacunas y puede pasar al establecimiento. Amarillo, la persona está sana y no está contagiada, pero no se ha vacunado, sin embargo puede ingresar. Rojo, la persona no puede ingresar al sitio porque la persona está contagiada con COVID-19.

Este último dato es el que pone en duda la lectura real de la aplicación sobre la presencia o no del virus en las personas. En todo caso, la aplicación podrá leer únicamente los datos registrados en el sistema Patria, y la información suministrada por la persona de sí misma en el sistema.