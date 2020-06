Puntos de control en Mérida siguen siendo un obstáculo para médicos

Para el personal de salud del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes siguen teniendo “obstáculos” poder movilizarse de un municipio a otro.

Esto, debido a que en algunos puntos de control continúan las trabas y retrasos para que el sector salud llegue a tiempo a sus labores cotidianas.

En Mérida, desde el momento que se dio inicio a la segunda fase de cuarentena radical, se han dispuestos de varios puntos. Pero algunos médicos que habitan en otros municipios, como Campo Elías, deben pasar por al menos 2 puntos de seguridad y prevención para llegar al municipio Libertador.

María Alejandra Mendoza, especialista en neumonología del referido centro asistencial, denunció la situación hace dos semanas, sin que a la fecha ninguna autoridad haya solucionado esta problemática que los hacer perder más de una hora esperando para avanzar.

“Seguimos viéndonos afectados por esas inmensas colas que debemos esperar para poder ingresar al municipio Libertador. No se nos deja ir por la vía del trole que es más rápido para circular. En el día de ayer (miércoles) y el de hoy (jueves) no se me permitió movilizarme por esta vía; ellos dicen que es sólo para aquellos vehículos rotulados”, indicó la especialista.

Catalogó de “injusta” esta situación, pues estos profesionales deben llegar a tiempo a sus puestos de trabajo y rotar las guardias.

“La vez que puse esta queja se nos permitió circular por la vía del trole de Ejido a Mérida, sin embargo, esta semana volvemos con lo mismo y es preocupante”, aseguró Mendoza.