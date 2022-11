Refugiado vasco se cumple nueves días de protesta frente al Saime en Caracas

Asier Guridi es un ciudadano español de origen vasco que se encuentra en Venezuela en condición de “refugiado”, según aseguró él mismo. El pasado 17 de noviembre inició una protesta exigiendo al Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) la emisión de una identidad nacional.

A través de las red social Twitter, Guridi ha venido publicando cada día que pasa frente a las sede principal del Saime en Caracas, la capital de Venezuela.

Con el paso de los días ha denunciado varios hechos que considera una violación de su derechos humanos, entre ellos, el de tener una identidad.

El ciudadano vasco aseguró que actúa de buena fe al querer ponerse al día con las leyes venezolanas a las que les exige un documento de identidad para seguir en el país. No obstante, el Saime ha sido hermético con Guridi y estaría obstaculizando el proceso de identidad, según sus denuncias.

Jueves 24 de noviembre, seguimos de plantón ante la sede principal del Saime. Ser refugiado sin papeles supone precariedad, inseguridad, incertidumbre, vulnerabilidad y exclusión de DDHH… La cédula de identidad es la puerta a mis derechos humanos! pic.twitter.com/zhDQQTfEVx — Asier Guridi Zaloña (@Borrokaz) November 24, 2022

Las trabas

Una de las trabas más difíciles sería el canon que exige el organismo para darle sus documentos de identidad, pues sería de 25 petros, equivalentes a 1.550 dólares americanos aproximadamente. El ciudadano asegura que no cuenta el recurso necesario para costear su identidad. Explicó que desde el año 2013 no está trabajando de manera formal, porque no tiene su documentación.

Es lamentable que @VenezuelaSaime trate a los refugiados como si fueran migrantes regulares y les pida el pago de 25 Petros (1.550$) por la cédula de transeúnte; una cédula que es gratuita para el ciudadano venezolano

Si no he podido trabajar desde 2013 ¿Como hago para pagar eso? pic.twitter.com/ZMpDSOo6z7 — Asier Guridi Zaloña (@Borrokaz) November 16, 2022

Esta falta de documento dificulta su acceso a medios laborales formales, por lo que la vía informal la única forma de poder ingresar un mínimo de recurso financiero de subsistencia. También explicó que dada la crisis de la economía venezolana, lo que logra hacer no es suficiente.

Ante las dificultades, el vasco apeló al artículo 27 de la Convención Sobre Estatuto de Refugiado de 1951 que establece “los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo refugiado que se encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea un documento válido de viaje”.