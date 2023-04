Renovar la cédula se vuelve difícil para los adultos mayores de Guajira

Renovar la cédula de identidad se ha vuelto un protocolo para los ciudadanos del municipio Guajira, en el estado Zulia.

Recurrir al sistema en línea del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y solicitar citas para renovar es aún más complejo para los adultos mayores.

Los pobladores de esta entidad aseguran que son tantos los requisitos que no saben adónde recurrir, puesto que para el proceso deben tener número de folio de la partida de nacimiento, pero esta ya no existe en el registro civil de la localidad.

“La cédula mía está vencida. Y ahora resulta y pasa que me fui para El Moján y me están exigiendo la partida de nacimiento y un tal folio y no sé lo que es eso. Y fui para la cuestión donde saqué la partida de nacimiento, o sea el registro y eso (el documento) no aparece: ni en la partida de nacimiento, ni en el folio y no sé para dónde agarrar. Yo soy guajiro nato de aquí y no sé qué hacer, ¿qué puedo hacer yo en ese caso como Wayuu? Tengo 58 años y no doy para eso”, dijo Segundo Palmar.

El hombre denunció ante Radio Fe y Alegría Noticias que en la Guajira, la prefectura no existe porque nunca hacen nada por los pobladores. Lo mismo señaló otro de los consultados, quien expuso que les exigen la partida de nacimiento y examen médico que señale su tipo de sangre y ellos no tienen cómo resolver para sacar dichos documentos.

El señor Antonio Fernández también manifestó que le preocupa no poder renovar su cédula de identidad, la cual está vencida desde hace seis años, porque no portar el documento le impide movilizarse entre la frontera.

